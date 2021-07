Ramos a snobé de gros clubs pour signer à Paris

Le joueur de 35 ans a opté pour le club français malgré les propositions lucratives d'équipes de Premier League.

Sergio Ramos a rejeté les offres d'Arsenal et de Manchester City de signer pour le Paris Saint-Germain, selon les informations de Goal.

L'arrière central a signé un contrat de deux ans avec l'équipe française après avoir quitté le Real Madrid cet été. La star espagnole avait écouté plusieurs offres alors que les spéculations sur son prochain mouvement circulaient depuis des mois, mais il était convaincu que le projet du PSG était un projet qu'il ne pouvait pas refuser.

Les Gunners étaient l'un de ces clubs espérant décrocher la signature du défenseur vainqueur de la Coupe du monde avant la saison prochaine. Le club du nord de Londres lui a proposé un contrat d'une durée de deux ans et d'une valeur de 17 millions d'euros par saison.

Alors que l'entourage du joueur de 35 ans était intrigué par l'offre, Ramos a rejeté l'opportunité car Arsenal ne jouera pas en Ligue des champions la saison prochaine.

Manchetser City, champion de Premier League, a également proposé à Ramos un contrat jusqu'en 2023.

Le défenseur allait ensuite évoluer en MLS pendant trois ans avec New York, propriété du même groupe à la tête des géants anglais.

Alors que l'offre de City était également attrayante pour Ramos, il a eu les yeux tournéz vers le PSG.

Ramos gagnait 12 millions d'euros par saison à Madrid, mais le club voulait qu'il accepte une réduction de salaire dans son offre de prolonger son séjour. Le quintuple champion de la Liga a pris le temps d'examiner la proposition, mais au moment où il a décidé d'accepter, Madrid lui a dit que l'offre avait expiré.

Quelques jours après son départ, le PSG a appelé pour entamer les négociations. L'équipe de Ligue 1 a pu lui offrir ce que Madrid ne pouvait pas - un contrat de deux ans d'une valeur de 12 millions d'euros par saison avec un bonus qui portera son salaire annuel à 15 millions d'euros. Ramos a fait du PSG la priorité et après plusieurs contacts et un voyage dans la capitale française de son frère et agent René, il a été décidé qu'il ferait équipe avec Kylian Mbappé et Neymar pour aider le PSG dans sa quête de la couronne de la Ligue des champions.