Sensation ! Neymar se fait dézinguer par sa compagne

Déjà très critiqué dans sa nouvelle vie en Arabie Saoudite, Neymar Jr n’est plus apprécié par sa compagne, qui le fait savoir publiquement.

Critiqué pour sa mauvaise attitude sur le terrain en début de semaine en Ligue des champions avec Al-Hilal contre Navbahor Namangan (1-1), Neymar Jr fait désormais à d’autres problèmes. Cette fois-ci, il s’agit de la vie privée de l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain. Lassée, sa compagne en parle publiquement.

Bruna Biancardi ne digère plus Neymar

Indésirable au Paris Saint-Germain, l’attaquant brésilien a fini par quitter le club de la capitale française en signant en faveur d’Al-Hilal SFC pour 90 millions. Devenu récemment meilleur buteur de la sélection nationale du Brésil avec 79 buts devant le Roi Pelé (77), l’ancien du FC Barcelone fait souvent face à de nombreuses critiques pour sa façon de vivre.

Selon les informations de Marca, le Brésilien a été aperçu cette semaine lors d'une soirée à la Sala Apolo de Barcelone avec deux femmes dans une attitude affectueuse et complice. Des images, qui ont fait le tour des réseaux sociaux jusqu’à sa compagne, Bruna Biancardi. Alors que cette dernière attend un bébé de la star brésilienne et devrait accoucher dans un mois, celle-ci n’apprécie pas la façon de vivre de son compagnon.

L'article continue ci-dessous

A travers son compte Instagram, le mannequin commente l’écart de son compagnon. « Bonsoir. Je suis consciente de ce qui s’est passé et encore une fois je suis déçue. Mais dans la dernière partie de ma grossesse, mon attention et mes préoccupations se tournent exclusivement vers ma fille et c’est tout ce à quoi je vais penser pour le moment. Merci pour vos aimables messages », a-t-elle écrit.

Bruna Biancardi like un post qui vise Neymar

Par ailleurs, Bruna s’est indirectement prise à Neymar à travers une autre publication sur les réseaux sociaux. Alors qu’elle aurait accepté l’infidélité de son compagnon, le mannequin n’apprécie quand-même pas ce que pratique l’ancien du PSG.

« Si vous êtes père d’une fille, ou, même si vous ne l’êtes pas encore, imaginez votre fille à 18 ans, sortir avec un garçon comme toi, avec ton caractère et ta réputation, accepterais-tu son petit ami ? Si la réponse est non, commencez à traiter les filles des autres comme vous aimeriez que la vôtre soit traitée ! », indique le post liké par la compagne de Neymar, Bruna Biancardi. A en croire AS, Neymar et sa compagne ont deux clauses : « ils doivent être discrets, ils doivent utiliser des préservatifs dans leurs relations sexuelles et ils ne doivent pas embrasser sur la bouche ».

Il faut préciser que ce n'est pas la première fois que Neymar se retrouve sous le feu des projecteurs pour son attitude envers son partenaire. Il y a quelques semaines, la prétendue liaison du footballeur avec la blogueuse brésilienne Fernanda Campos a été révélée, qui a affirmé qu'ils s'étaient constamment amusés malgré le fait qu'il niait les faits. Leur premier contact a eu lieu lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar, époque à laquelle Neymar et Bruna traversaient une crise relationnelle difficile.