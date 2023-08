Santiago Bernabeu : l'incroyable révolution

Le Real Madrid se prépare pour son premier match à domicile de la saison, avec la venue du Getafe de José Bordalas. Une rencontre particulière.

Les travaux de rénovation du Santiago Bernabéu se poursuivent depuis quatre ans et entrent dans leur phase finale. Le nouveau toit devrait être terminé pour le match de samedi contre Getafe à 16h15 CEST. Il permettra de le fermer ou de l'ouvrir en fonction des conditions, et notamment de la pluie. Il faudra au total 35 minutes pour fermer complètement le toit, avec 35 000 tonnes de matériaux impliqués.

L'article continue ci-dessous

Il ne se fermera cependant pas en cas de neige ou de chaleur supérieure à 40 degrés. Le poids de la neige pourrait faire s'effondrer le toit, tandis que celui de la chaleur pourrait provoquer une surchauffe dans le stade.

Des couvertures rétractables seront également installées sur la pelouse, selon Marca. La pelouse du Bernabeu a posé de sérieux problèmes la saison dernière et a dû être remplacée à cinq reprises. Toutefois, avec le nouveau toit et les nouvelles couvertures, ce problème ne devrait plus se poser.

L'inauguration du nouveau stade devra cependant attendre, la grande ouverture étant prévue pour la fin de l'année, tandis que les travaux se poursuivent autour du terrain. Bien que le Real Madrid assure que tout sera prêt pour le match contre Getafe, les Blancos continuent d'installer des sièges cette semaine et, plus tard dans la saison, un écran suspendu à 360 degrés sera également mis en place.

S'il n'y a pas d'autres contretemps, le Bernabeu sera achevé environ 18 mois après les prévisions initiales, avec un dépassement de budget d'environ 400 millions d'euros.