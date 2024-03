Saison terminée pour un cadre de l’OM ?

L’Olympique de Marseille pourrait perdre un de ses cadres jusqu’à la fin de la saison sportive en cours.

Gros coup dur pour l’Olympique de Marseille. Ce soir du samedi 2 mars 2024, le club phocéen est en déplacement chez Clermont Foot pour le compte de la 24e journée du championnat de France. Occasion pour le club du Sud d’enchaîner après la victoire contre Montpellier (4-1) lors de la précédente journée.

Amir Murillo out jusqu’à la fin de la saison ?

Déjà orphelin de certains de ses cadres pour son deuxième match en championnat à la tête de l’Olympique de Marseille, Jean-Louis Gasset devra faire sans son latéral Amir Murillo. Blessé depuis le 21 janvier dernier lors du match en Coupe de France contre Rennes (1-1, t.a.b 9-8), l’arrière droit panaméen a été opéré des adducteurs le 20 février.

A travers un communiqué vendredi soir, la Fédération panaméenne de football a donné des nouvelles de son arrière droit de 28 ans. « Gerinaldo Martínez, médecin-chef de la FEPAFUT, a expliqué que la blessure subie par Amir se situe au niveau des adducteurs de la cuisse droite. Le médecin a indiqué que le joueur a été opéré le 20 février et que son temps de convalescence est de 2 à 3 mois. La prochaine étape pour Amir Murillo est une étape de physiothérapie et de réadaptation sportive », a indiqué la Fédération.

L'article continue ci-dessous

Plusieurs absents contre Clermont

En conférence de presse, vendredi, avant le match contre Clermont Foot, Jean-Louis Gasset a fait le point sur l’état de santé de ses joueurs. L’ancien sélectionneur des Eléphants de la Côte d’Ivoire a d’ailleurs confirmé l’opération subie par le défenseur panaméen.

Jim Brown

« Blanco est forfait. Rongier a rendez-vous avec le professeur lundi, Murillo a été opéré. Gigot a une entorse acromio-claviculaire et Jordan Veretout a un souci au psoas que l'on a vu à l'IRM. Gigot est forfait, son absence sera plus longue que prévu, et Veretout est ménagé », a annoncé Jean-Louis Gasset.

Si cela se confirme, l’Olympique de Marseille devra donc terminer la saison avec le seul Jonathan Clauss au poste de latéral droit.