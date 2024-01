Rennes – OM : Marseille éliminé aux tirs au but (1-1, 9-8, ap.TAB)

Rennes était aux prises avec l’OM dimanche soir lors des 16es de finale de la Coupe de France. Score final, 1-1, 9-8 ap.TAB.

L’Olympique de Marseille était en déplacement sur la pelouse du Stade Rennais dimanche à l’occasion des 16es de finale de la Coupe de France. Au terme d’un match âprement disputé, il a fallu la séance des tirs aux buts pour départager les deux équipes. Dans cet exercice, ce sont les Bretons qui s’en sortent avec 9 tirs contre 8.

Un premier acte très disputé

Rennes était le premier à lancer les offensives dans ce match avec des occasions de Truffert (1e) et Kalimuendo (3e) dans les premières minutes. Toutefois, les Rennais n’arrivaient pas à concrétiser leurs occasions à l’image de celle d’Enzo Le Fée qui passait près du cadre de Lopez, titulaire à la surprise générale (8e). Pierre-Emerick connaissait ensuite le même sort sur la toute première opportunité de l’OM dans cette rencontre (10e).

L'article continue ci-dessous

Getty

Les Phocéens se sont ensuite accaparés du ballon et se procuraient plusieurs occasions. Après plusieurs opportunités infructueuse, l’OM a fini par trouver la faille juste avant la demi-heure de jeu. Sur un centre de Jonathan Clauss, la défense rennaise renvoyait le ballon dans les pieds de Jordan Veretout qui marquait d’une demi-volée (0-1, 29e). Les deux équipes sont rentrées aux vestiaires sur cet avantage marseillais après que Rennes et Bourigeaud ont manqué un penalty en fin du premier acte (45+ 3).

Marseille tombe aux tirs au but

Au retour des vestiaires, Rennes est revenu encore plus déterminé et pu vite égaliser. Après son penalty manqué en première mi-temps, Benjamin Bourigeaud se rattrapait sur coup franc en adressant une passe décisive à Martin Terrier qui égalisait de la tête (53e, 1-1). Ce but a eu le don de réveiller définitivement les Bretons qui assiégeaient le camp de l’OM.

Mais après quelques minutes où ils ont été dominés, les Phocéens ont commencé à aller de l’avant et arrivaient à inquiéter aussi les Bretons. Toutefois, le but libérateur n’est venu d’aucun côté jusqu’à la fin du temps réglementaire. Rennes et Marseille se sont finalement départagés aux tirs aux but. Dans cet exercice qui aura duré une éternité, c’est Rennes qui s’en sort avec 9 tirs réussis contre 8 du côté phocéen. Le Stade Rennais élimine ainsi l’Olympique de Marseille de la course pour la Coupe de France.