Saint-Etienne - Lyon : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Un derby électrique, des enjeux brûlants : Saint-Étienne et Lyon s'affrontent dans un choc aux allures de tournant pour la fin de saison.

La 30e journée de Ligue 1 se referme avec un derby historique entre l’AS Saint-Étienne et l’Olympique Lyonnais, ce dimanche soir. Cette confrontation mythique dépasse, cette fois encore, le cadre symbolique. Pour les Verts, c’est une question de survie. Pour l’OL, un ticket européen est en jeu. Entre l’urgence de points et la pression du podium, l’ambiance s’annonce explosive ce dimanche soir au Stade Geoffroy-Guichard.

Un match capital pour les deux camps

Le contexte sportif rend cette affiche encore plus palpitante. Lyon, éliminé récemment en Ligue Europa face à Manchester United (5-4, 7-6 cumul de scores), se doit de rebondir immédiatement. Les hommes de Paulo Fonseca, actuellement quatrièmes avec 51 points, visent une place sur le podium, derrière l’OM (52 points) et Monaco (53 points). Les 7 victoires en 10 matchs témoignent de leur forme ascendante, portée par un Rayan Cherki étincelant.

AFP

À l’opposé, Saint-Étienne (17e, 24 points) vit une saison galère, à peine revenu de Ligue 2. Les Verts, avant-derniers, n’ont gagné que deux de leurs quinze derniers matchs. Leur défense est la plus friable du championnat (67 buts encaissés) derrière Montpellier (66), ce qui n’augure rien de bon contre une attaque lyonnaise en confiance. Le coach Eirik Horneland est face à un défi immense : remporter ce derby pour espérer encore accrocher la place de barragiste. Alors que les Gones sont orphelins de leurs supporters, interdits de déplacement, l’ASSE pourrait compter sur son douzième homme pour faire tomber son grand rival.

Un historique à sens unique

Depuis leur première opposition en 1951 en Ligue 1, les deux formations se sont affrontées à 44 reprises dans l’élite. Le bilan est largement en faveur des Gones : 27 victoires lyonnaises, contre 9 pour les Verts, et 8 matchs nuls. Côté buts, Lyon domine aussi avec 69 réalisations contre 42 pour Saint-Étienne. La soirée du dimanche s’annonce électrique entre deux rivaux.

Horaire et lieu du match

Saint-Etienne - Lyon

30e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Geoffroy-Guichard

A 20h45, heure française

Les compos probables du match Saint-Etienne - Lyon

Saint-Etienne : Larsonneur - Appiah, Bernauer, Nadé, Petrot - Bouchouari, Ekwah, Moueffek - Cardona, Stassin, Davitashvili

Lyon : Perri - Kumbedi, Niakhaté, Mata, Tagliafico - Matic, Tolisso - Cherki, Almada, Mikautadze - Lacazette

Sur quelle chaîne suivre le match Saint-Etienne - Lyon ?

La rencontre entre l’AS Saint-Etienne et l’Olympique Lyonnais sera à suivre ce dimanche 20 avril 2025 à partir de 20h45 sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et de regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime.