Lyon chute face à Manchester United

En Ligue Europa, l'OL a chuté face à Manchester United en quarts de finale retour. Le rêve est finipour les Lyonnais.

Alors que sa victoire ce week-end à l'Abbé-Deschamps (1-3) lui a permis de se replacer dans le top 4 à cinq journées de la fin du championnat, l'OL peut vivre des dernières semaines palpitantes dans une saison qui pourrait rester dans les mémoires.

Pour y contribuer, il fallait éliminer les Red Devils. Plus facile à dire qu'à faire. Invaincu en Ligue Europa cette saison, Manchester United a remporté ses 4 derniers matches européens à domicile.

Après le match nul 2 partout arraché à l'aller, l'OL devait donc s'imposer pour se qualifier pour la 5e demi-finale européenne de son histoire ce soir. C'est pourtant United qui a ouvert le score à la 1Oe minute par Ugarte. Laissé seul côté droit, Bruno Fernandes est trouvé à hauteur de la surface adverse. Très belle prise de balle de Garnacho ensuite, qui centre parfaitement pour l'ancien du PSG, seul au second poteau devant les six mètres et qui marque du droit.

L'article continue ci-dessous

Diogo Dalot allait doubler la mise avant le repos. L'OL est mené 2 buts à 0 à la pause et était donc dos au mur. Mais les Rhodaniens avaient de la ressource et allaient égaliser dans le second acte. D'abord par Tolisso, puis par Tagliafico. Puis prenait l'avantage par Cherki. United ne lâchait rien et un penalty de Fernandes relançait la rencontre. Mais alors que Lacazette allait sceller le destin du match au bout de la nuit, Mainoo et Maguire allaient offrir un succès décisif aux Mancuniens au bout de la nuit.