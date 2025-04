Cherki en feu : le talent maudit de l’OL prêt à enflammer Manchester

Comparé à Mbappé et Messi, le prodige lyonnais monte en puissance : il brille enfin avec régularité et attire les regards de la Premier League.

La saison 2019-2020 restera à jamais marquée par la pandémie de coronavirus. Mais c’est aussi durant cette période troublée que plusieurs joueurs de classe mondiale ont émergé. Erling Haaland a explosé avec Salzbourg avant d’envahir l’Allemagne sous le maillot du Borussia Dortmund. Florian Wirtz, lui, est devenu le plus jeune buteur de l’histoire de la Bundesliga.

Ces deux prodiges ont confirmé toutes les attentes placées en eux. Mais tous les jeunes talents révélés cette saison-là n’ont pas connu le même destin. Ansu Fati, qui avait battu des records précoces à Barcelone et en Ligue des champions, a vu sa progression brutalement freinée par les blessures. Sa carrière est aujourd’hui à un tournant.

Et puis il y a Rayan Cherki. Lorsqu’il est devenu, en janvier 2020, le plus jeune buteur de l’histoire de l’Olympique Lyonnais à seulement 16 ans, on le comparait déjà à Kylian Mbappé. Cinq ans plus tard, il est toujours à Lyon… et attend toujours sa première sélection en équipe de France A. Celui que tous les fans de Football Manager considéraient comme un futur crack n’a jamais complètement explosé. Jusqu’à cette saison.

L'article continue ci-dessous

En pleine forme, Cherki réalise l’exercice le plus accompli de sa carrière avec 27 contributions décisives toutes compétitions confondues. Une montée en puissance qui tombe à pic à l’heure où l’OL se prépare à affronter Manchester United en quarts de finale de la Ligue Europa. Et le message est déjà clair pour les Red Devils, comme il l’a annoncé sans détour : « On est prêts à partir en guerre. »