Rony Lopes : "Je me voyais au Real Madrid, à Barcelone ou même à Manchester City"

Le milieu portugais est revenu sur sa carrière en dents de scie, marquée par de nombreuses blessures.

A 26 ans, Rony Lopes est de retour de France. L'ancien joueur de Monaco, de Lille et de Nice est prêté par le FC Séville à l'ESTAC.

Grand espoir du football lors de ses premiers pas chez les professionnels avec Manchester City en 2013, le milieu offensif portugais (2 sélections) s'est confié dans les colonnes de L'Equipe sur son parcours chaotique.

Le management particulier de Jardim

Il revient sur ses débuts compliqués avec Monaco, le 20 septembre 2015, et le management particulier de Leonardo Jardim : « La première opportunité qu'il me donne, devant nos supporters, et il me sort après 35 minutes ! Je me suis dit : « Mais ce n'est pas possible. » C'était vraiment très dur. J'ai rejoué une rencontre un mois après, puis j'ai été prêté à Lille (en janvier 2016). »

Après s'être imposé à Lille puis fait un retour brillant à Monaco (il marquera notamment au moins un but lors de huit journées consécutives en 2017-2018), il rejoint le FC Séville en août 2019. Un choix désastreux pour sa carrière puisqu'il ne va pratiquement jamais jouer.

A Séville, le coach ne l'aime pas

« J'arrive et je trouve un coach (Julen Lopetegui, n.d.l.r.) avec lequel je ne joue que la Ligue Europa le jeudi. Le week-end, pour la Liga, je suis chez moi. Je ne suis même pas avec l'équipe. […] Il m'a répété que j'allais être très important. Et après le confinement, il m'a dit : « Tu es très bien physiquement, même mieux que ceux qui jouent à ton poste, mais je vais faire jouer les autres. » Une fois, je suis à côté d'un coéquipier, il arrive, lui demande comment ça va, et moi, il ne me demande rien. Je me suis dit : « Mais je suis qui ici ? » Je suis toujours resté professionnel. C'est juste que le coach ne m'aime pas, c'est tout. »

Incompréhension à l'Olympiakos

Pour relancer sa carrière, Rony Lopes est ensuite prêté à Nice (2020-2021) puis à l'Olympiakos (2021-2022).

Au sein du club grec, il remporte le championnat mais étant remplaçant. Là encore, il ne comprend pas le choix de son entraîneur : « Je n'ai pas trop compris pourquoi j'étais remplaçant. Pourtant, c'est le coach, Pedro Martins, qui m'avait appelé. À un moment, j'ai commencé à me dire : "Mais c'est ma faute ? C'est moi qui ne fais pas bien les choses ?" »

Une carrière gâchée par les blessures

Rony Lopes estime que sa carrière a surtout été freinée par ses nombreuses blessures : « Elles ont gâché ma carrière. Elles sont toujours arrivées quand j'étais en train de monter et duraient plusieurs semaines. Et elles ont toujours été aux ischio-jambiers : trois à gauche, trois à droite. Personne n'a pu me dire d'où venait le problème. J'ai presque cherché l'explication toute ma vie ! Je me voyais au Real Madrid, à Barcelone ou même à Manchester City. Je pense que j'aurais pu y être. C'est ça qui est dur. Parfois, je pense dans ma tête : « Où j'aurais pu être sans ces blessures ? » Je voudrais savoir. Je pourrais peut-être déjà être à ce niveau aujourd'hui. »

