MERCATO | Rony Lopes devrait faire son retour en France

Rony Lopes devrait être prêté par le FC Séville à Troyes selon les révélations de L'Equipe.

Rony Lopes a laissé un bon souvenir en Ligue 1 après avoir porté les couleurs de Lille (2014-2015 et 2016-2017), de Monaco (2015-2016 et 2017 à 2019) et de Nice (2020-2021).

Le joueur qui appartient au FC Séville depuis 2019 (et est sous contrat jusqu'en juin 2024) n'est jamais parvenu à s'imposer dans le club espagnol et a été prêté à Nice puis à l'Olympiakos.

Et l'international portugais (2 sélection) va être prêté une troisième de suite. A priori à Troyes selon les informations de L'Equipe. Rony Lopes (26 ans) devrait même s'engager dans les prochains jours selon le quotidien sportif et faire ainsi son grand retour en France.