Roberto Martinez : "Hazard se remet bien de sa blessure à la cheville"

La transition de l'attaquant de Chelsea au Real Madrid a été entravé par une blessure, mais les choses s'améliorent après sa récente opération.

L'entraîneur de la , Roberto Martinez, a révélé qu'Eden Hazard était en voie de guérison après une opération à la cheville, bien qu'il ait refusé de fixer une date pour le retour de la star du . La première saison d'Eden Hazard en a été gravement interrompue et gênée par des blessures qui l'ont limité à seulement 14 titularisations toutes compétitions. Après avoir passé trois mois à l'écart avec un problème de pied, l'attaquant a subi une fracture de la cheville en février contre qui l'a forcé à l'opération.

Selon Roberto Martinez, la récupération de l'ancienne star de est en bonne voie. "Je sais qu'il se rétablit bien. Il n'est pas loin de courir à nouveau et il n'y a pas de complications", a déclaré Martinez aux journalistes. "Tout s'est bien passé avec l'opération, mais vous espérez également que tout se passera bien dans les quatre à cinq semaines suivantes sans complications, et il n'y en a pas eu. Nous savons qu'il reviendra plus fort. Nous avons également eu la chance, bien sûr, que son opération ait lieu juste avant l'épidémie de coronavirus. Sinon, il ne pourrait pas voyager ou être soigné en dehors de Madrid. J'ai un sentiment positif qu'Eden sera de retour bientôt".

Les efforts de réhabilitation de Hazard ont été compliqués par le début du Covid-19, qui l'a confiné à son domicile après que l' ait introduit des mesures de confinement. Le Belge a admis que l'un de ses plus grands défis était d'éviter de prendre des kilos en raison de sa mobilité réduite. "C'est compliqué pour moi. J'essaie de ne pas manger beaucoup. J'essaie de ne pas entrer dans le garde-manger pour manger beaucoup de petits pains, mais ce n'est pas facile", a-t-il déclaré à la RTBF dans une récente interview.

"Je travaille avec le physio en ligne. Il ne peut plus venir ici parce qu'il est tombé malade et doit rester à la maison. Nous avons commencé il y a 10 jours, mais il m'envoie des vidéos de chez lui. Je travaille pour renforcer ma cheville et je fais ce que je peux depuis chez moi", a ajouté l'ailier des Diables Rouges.

Le joueur de 29 ans, qui a déménagé au Real Madrid l'été dernier dans le cadre d'un transfert à 100 millions d'euros de Chelsea, a enseigné à ses enfants certaines compétences en football malgré sa mauvaise jambe. "Je ne peux pas leur apprendre grand-chose. Je travaille avec une jambe et demie, mais j'essaie quand même de les améliorer un peu avec la technique", a conclu la nouvelle star du Real Madrid. Si tout se passe bien, Eden Hazard sera probablement prêt à la reprise de la saison pour jouer avec le Real Madrid.