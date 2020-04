Coronavirus - Hazard "essaye de ne pas manger beaucoup de petits pains"

Coincé à la maison comme beaucoup pendant le confinement, l'international belge s'est un peu trop fait plaisir culinairement.

L'attaquant du , Eden Hazard, dit qu'il a du mal à éviter de manger beaucoup de brioches alors que le confinement en se poursuit. Arrivé l'été dernier en provenance de au Real Madrid contre 100 millions d'euros, l'international belge était apparu avec un surpoids évident à la reprise, le fruit très certainement d'un été où il a fait des écarts dans son alimentation. Eden Hazard ne voudrait pas de nouveau être en méforme lors de son retour à l'entraînement.

Eden Hazard se remet d'une blessure au mollet qu'il a subie fin février, avant que la pandémie de coronavirus n'arrête la saison de football à travers le monde. L'Espagne, qui a enregistré plus de 166 000 cas confirmés et près de 17 000 décès liés aux coronavirus, est bloquée depuis mars et le Premier ministre Pedro Sanchez a demandé que les mesures actuelles visant à contenir la propagation de Covid-19 soient prolongées jusqu'au 26 avril au moins. La crise a compliqué la remise en forme de Hazard, alors qu'il se retrouve à plonger dans le placard pour les bonbons.

"Nous ne pouvons pas nous plaindre"

"C'est compliqué pour moi. J'essaie de ne pas manger beaucoup. J'essaie de ne pas entrer dans le garde-manger pour manger beaucoup de petits pains, mais ce n'est pas facile", a-t-il expliqué à la RTBF. "Je travaille avec le physio en ligne. Il ne peut plus venir ici parce qu'il est tombé malade et doit rester à la maison. Nous avons commencé il y a 10 jours, mais il m'envoie des vidéos de chez lui. Je travaille pour renforcer ma cheville et je fais ce que je peux depuis chez moi".

Le joueur de 29 ans a enseigné à ses enfants certaines compétences en football malgré sa blessure à la cheville : "Je ne peux pas leur apprendre grand-chose. Je travaille avec une jambe et demie, mais j'essaie quand même de les améliorer un peu avec la technique. Ici à Madrid, les nouvelles ne sont pas terribles. Mais bon, c'est bon et nous avons un jardin et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent un pire moment que nous".

"Nous faisons ce que nous pouvons et nous jouons beaucoup dans le jardin et les enfants suivent l'école en ligne. Comme je l'ai dit, nous ne pouvons pas nous plaindre", a conclu l'attaquant du Real Madrid. Eden Hazard a eu du mal à rester en bonne santé tout au long de la saison et a été limité à seulement 15 apparitions et un but toutes compétitions confondues pour le Real Madrid, qui pointe à deux points du FC Barcelone en tête de la .