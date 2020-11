Robert Pirès : "On a envie de revoir cette équipe de France en compétition"

Robert Pirès, ancien international tricolore, ne cache pas son enthousiasme après les récentes prestations convaincantes de l'Équipe de France.

Après une défaite inaugurale face à la Finlande (2-0) en amical, l'Équipe de a ensuite affiché un visage drastiquement différent. D'abord face au (0-1) à Lisbonne, puis face à la Suède (4-2), mardi soir, en Ligue des Nations. Remaniés face aux Finlandais, les Bleus ont séduit lors des matches à enjeux, en décrochant leur qualification avec la manière. Un niveau de jeu de qualité supérieure faisant l'effet d'un rappel : les Champions du Monde n'ont pas tout perdu de leur épopée russe. Loin s'en faut !



De quoi faire souffler un vent d'optimisme sur l'Hexagone ? Nous vous avons posé la question via un sondage publié ce mercredi matin. De son côté, Robert Pirès, ancien international tricolore, ne cache pas son enthousiasme. "On est fort, on est solide, on est armé. On a envie de revoir cette équipe de France en compétition face à l' ", a-t-il déclaré ce matin sur RTL, avant de se féliciter des derniers ajustement effectués par le sélectionneur Didier Deschamps.

"Didier (Deschamps) a trouvé son socle défensif, et ça, c'est déjà une bonne nouvelle. La preuve, c'est qu'il l'a reconduit face à la (...) J'ai l'impression que cette équipe de France est une vraie bouffée d'oxygène pour Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Paul Pogba, qui sont malheureusement en délicatesse avec leurs clubs respectifs", a-t-il ajouté. Seule équipe européenne avec un bilan de 16 points pris sur les 18 possibles en Ligue des Nations, l'Équipe de France a terminé l'année 2020 en beauté.