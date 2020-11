France - Suède (4-2), Giroud et les Bleus tiennent leur rang

Malgré une entame ratée, l’équipe de France a fait honneur à son rang ce mardi face à la Suède. Avec un doublé de Giroud, elle l’a emporté 4-2.

Battue par la Finlande il y a une semaine, l’Equipe de ne pouvait pas se permettre un deuxième accroc de rang à domicile. Contre la , et malgré l’absence de l’enjeu, la seule issue possible c’était le succès. Sur la lancée de son succès contre le , la bande à Deschamps a rempli son devoir, avec un succès convaincant 4-2.

C’est Olivier Giroud qui s’est mué en héros du match pour son retour dans le onze de départ. Associé à Antoine Griezmann aux avant-postes dans un système en 4-4-2, l’attaquant de a retrouvé son sens de but, et aussi cette aptitude à répondre présent quand on l’attend le plus. C’est même lui qui a évité aux siens de douter en égalisant rapidement après l’ouverture du score scandinave.

Giroud retrouve la flamme

Claesson a donné l’avantage aux visiteurs (5e), en parvenant à armer une frappe au milieu de quatre Tricolores. Mais, la joie des Suédois a donc été très courte. L’avant-centre français a rétabli la parité dix minutes plus tard d’une frappe en force, suite à un service de Marcus Thuram. Inspiré, il l’a aussi été à la 59e quand il a fallu convertir de la tête un excellent centre du rentrant Kylian Mbappé. Deux nouveaux buts pour l’ex-Montpélliérain qui font 44 et qui le rapprochent encore un peu plus du record de Thierry Henry. Et la moisson aurait pu être plus importante, si les deux coups de casque qu’il a placés à la 12e et 53e avaient fini au fond.

Entre les deux réalisations de Giroud, Benjamin Pavard a également fait parler la poudre (36e). Dans un registre qui lui est propre, à savoir une volée au second poteau, le latéral droit a assuré le but de 2-1. Le geste était réussi, mais le défenseur du Bayern pouvait surtout remercier Marcus Thuram. Le fils de Lilian a fait tout le travail sur cette action, en mettant dans le vent trois Suédois dans la surface sur un magnifique numéro de dribbles.

Des Bleus sérieux jusqu'au bout

La réussite qui a fui les Français contre les Finlandais est donc revenue face aux Suédois. Mais, il n’y avait pas que cela. L’état d’esprit a également changé, et avec beaucoup de répondant et cette envie de se faire respecter. Les mauvaises langues diront que c’est parce que l’ossature de l’équipe titulaire était sur le terrain, mais ça serait oublier l’apport de Thuram, de Giroud et de nombreux remplaçants incorporés en seconde période. Kingsley Coman s'est notamment illustré en clôturant la marque dans les arrêts de jeu, en envoyant le cuir dans les filets adverses vides suite à la sortie du gardien. En somme, ce fut une belle réaction française. Il est juste dommage d’avoir relâché les efforts un peu trop tôt, ce qui a permis aux Scandinaves de revenir à 3-2.

Avec un peu plus d’application, notamment chez Griezmann qui a placé une frappe au-dessus (76e), l’équipe de France aurait pu s'imposer plus nettement. Mais, il n’y aura personne pour faire la fine bouche après cette belle prestation et qui vient confirmer le voyage victorieux à Lisbonne. C’était une très belle façon de boucler l’année civile.