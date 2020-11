France-Suède (4-2) : zéro tracas, zéro blabla avec Pogba

Même s'il traverse une période compliquée à Manchester United, Paul Pogba a su démontrer qu'il reste un cadre de cette équipe de France.

Ce rassemblement aura été une réelle bouffée d'oxygène pour Paul Pogba. Dans une situtation délicate à , où il n'est pas titulaire indiscutable en ce moment, le milieu de terrain de 27 ans a pu retrouver du rythme avec les Bleus. Titulaire ce mardi contre la Suède (4-2), comme lors des matches contre la Finlande (0-2) et le (1-0), "Pogboom" a rendu une nouvelle copie intéressante dans l'entrejeu.

Accompagné pendant 75 minutes d'Adrien Rabiot, lui aussi performant et avec lequel il a très souvent permuté, l'ancien espoir du Havre s'est montré appliqué, disponible et généreux dans les efforts. Avec cette belle performance, il a ainsi confirmé que même dans la difficulté il restait un joueur cadre de cette équipe de . Un groupe au sein duquel il fait bon vivre, comme il le disait sur M6 avant la rencontre : "Ce groupe est énorme. Quand on vient ici, on est tous contents. On est tous heureux de se revoir. Et quand on est sur le terrain, on prend vraiment du plaisir. Ce n'est pas que l'on ne prend pas de plaisir en club, mais ici, ce n'est pas pareil. [...] Le groupe qu'on a, titulaires comme remplaçants... Quand on voit l'intensité des entraînements, la façon dont on se regroupe tous après, c'est vraiment magique."

Épanoui en Bleu

C'est un Paul Pogba épanoui que l'on retrouve en sélection, lui qui traine son spleen actuellement en . À l'image de ses partenaires Raphaël Varane, Olivier Giroud et Antoine Griezmann, en difficulté dans leurs clubs respectifs, le Mancunien s'est mis au service du collectif. De quoi réjouir Didier Deschamps qui ne doutait pas pour autant de la capacité de Pogba à répondre présent même dans cette période trouble.

Au début du rassemblement, le sélectionneur confiait à propos du n°6 tricolore : "Paul n'est pas dans sa meilleure période. Le mois dernier, son match avait été plutôt bon et consistant malgré un manque de rythme. Il a joué depuis, mais on ne peut pas dire qu'il soit satisfait. Avec moi, il n'y a pas de souci, je ferai en sorte de le gérer. Ce n'est jamais évident pour un joueur dans sa situation. Je vais discuter avec lui. Il me dira certaines choses, son ressenti, et je lui dirais aussi ce que je peux voir et ressentir. Je le connais bien et ça ira dans le bon sens pour lui même s'il doit toujours être le plus performant possible."

Performant, Paul Pogba l'a été justement. Et c'est avec le sourire qu'il devrait sortir de ces trois matches disputés avec la sélection. Son regain de forme lui permettra peut-être de lancer enfin sa saison avec Manchester United, lui qui a été touché par la COVID au début de la saison alors qu'il se remettait tout juste d'une opération de la cheville subie en janvier dernier. Sans aucun doute, l'une des grandes satisfactions de novembre.

Benjamin Quarez, au Stade de France.