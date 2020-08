Rivaldo : "Manchester City est la meilleure option pour Lionel Messi"

Une ancienne star du Camp Nou est certain que le sextuple vainqueur du Ballon d'Or pourra réussir la transition de la Liga à la Premier League.

est la "meilleure option" pour Lionel Messi alors qu'il cherche à rejoindre un nouveau club, selon Rivaldo, qui pense que Pep Guardiola construirait son équipe autour de la superstar du FC Barcelone, sur le départ. Des ondes de choc ont été envoyées à travers le monde du football avec la nouvelle faisant état de la demande officielle de Lionel Messi pour être transféré par les pensionnaires du Camp Nou, qui est sortie de la presse ce mardi.

Goal a rapporté que l'Argentin souhaitait activer la clause libératoire de son contrat actuel, qui expire en 2021, afin de pouvoir mettre fin à une période de 16 ans extrêmement réussie en Catalogne. Les frustrations du joueur de 33 ans sur la façon dont le club a été dirigé ces dernières années ont débordé après une défaite embarrassante 8-2 contre le Bayern Munch en , et il a maintenant décidé de voir les années restantes de sa carrière dans un nouvel environnement.

Pep Guardiola a déjà été en contact avec Lionel Messi pour discuter de la perspective d'une réunion à Manchester City, qui est l'un des très rares clubs en Europe à disposer d'une puissance financière suffisante pour égaler la rémunération actuelle du sextuple vainqueur du Ballon d'Or. Les deux hommes ont travaillé ensemble avec succès au Barça entre 2008 et 2012, et Rivaldo pense qu'un talent générationnel s'adapterait rapidement aux exigences du football de au stade Etihad.

"Guardiola construira son équipe autour de Messi"

"Manchester City pourrait être la meilleure option pour Messi en tant que prochain club", a déclaré l'ancien attaquant des Blaugrana à Betfair. "Il a 33 ans mais sa qualité et son talent sont incontestables et je pense qu'il lui reste encore quelques années au sommet. Il pourrait rapidement commencer à briller en . Guardiola a une connaissance approfondie des capacités de Messi et trouverait une solution pour l'intégrer rapidement dans l'équipe et tirer le meilleur parti de lui. J'imagine même Guardiola construire le reste de son équipe autour de Messi. Son talent peut faire la différence en tout lieu et à tout moment, et je suis sûr qu'il pourrait produire des performances gagnantes en Premier League".

Rivaldo a cependant admis que la perspective que Messi quitte le Barça gratuitement après une ère historique au Camp Nou laisserait le club dans une position périlleuse au milieu de l'incertitude financière de la crise actuelle du Coronavirus : "A un moment où chaque club est confronté à des difficultés dues à la pandémie, ce serait un coup dur pour le de perdre sa plus grande star sans recevoir le moindre paiement".

"C'est le plus gros obstacle à une sortie immédiate pour Messi parce que le Barça voudra recevoir au moins un peu d'argent. Le prix du transfert de Cristiano Ronaldo, lorsqu'il a quitté le pour la pour 100 millions d'euros, était considéré comme un prix douteux en 2018. Mais en regardant ce qui se passe avec Messi, peut-être que ce n'était pas si mal pour le Real Madrid, car ils ont eu de bons honoraires au bon moment. Ce sera une triste fin pour l'histoire de Messi avec Barcelone si les choses restent comme ça, mais c'est le football et parfois les choses ne se passent pas selon nos attentes", a conclu le Brésilien.