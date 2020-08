Affaire Messi : Le Barça sort du silence

Le FC Barcelone par le biais de son nouveau directeur sportif a manifesté son intention de garder Lionel Messi.

Lionel Messi a jeté un énorme froid sur le . Ce mardi, l'international argentin a officialisé ses envies de départ en envoyant un "fax" au club catalan pour signifier sa volonté de quitter le club catalan dès cet été. Lionel Messi a notamment jeté la pierre à la direction du FC Barcelone qu'il juge incapable de mettre en place un projet sportif cohérent et la décision d'écarter plusieurs joueurs dont Luis Suarez n'a pas arrangé les choses. Soutenu par des anciens joueurs, Lionel Messi va désormais devoir attendre que les jours passent afin de voir son souhait exaucé.

En pleine crise interne, le FC Barcelone a présenté sa recrue, Francisco Trincão, et était attendu au tournant par les médias et les supporters. Le cas Lionel Messi allait forcément être évoqué lors de la présentation du Portugais. Présent, Josep Bartomeu, sur la sellette, a laissé la parole à son nouveau directeur sportif, Ramon Planes, pour évoquer la position du FC Barcelone sur l'affaire Lionel Messi. Et le FC Barcelone croit encore en sa capacité de le conserver.

"Pas une dispute entre Barcelone et Messi"

"Ronald Koeman, le président et moi devons penser à Lionel Messi pour le futur du Barça, construire l’avenir du club, c’est ce qu’on fait aujourd’hui. Construire un nouveau cycle de succès avec le meilleur joueur du monde et de l’histoire. Notre idée est de construire l’équipe autour de Messi. Nous n’envisageons aucun départ de Messi d’un point de vue contractuel, on veut qu’il reste, il faut le respecter. L’avenir sera positif pour nous, on parle d'un projet avec de jeunes joueurs mais aussi des joueurs d’expérience comme Leo", a expliqué Ramon Planes.

"On reste dans cette idée, Messi nous a donné beaucoup, on lui a beaucoup donné, je le dis en tant que fan du Barça, les gens voient que le mariage entre les grands clubs et les grands joueurs, dans ce cas Messi et le Barça, apporte du succès. On doit lutter pour continuer de gagner. On parle beaucoup en interne, je comprends que ça soit une info importante, mais ce qu’on doit essayer c’est de travailler pour trouver la meilleure solution pour le Barça et pour Leo", a ajouté le nouveau directeur sportif du Barça.

Ramon Planes a refusé de donner des détails sur les conversations entre Messi et le club catalan : "On ne peut pas parler de guerre entre Messi et le Barça publiquement, aucune des 2 parties ne mérite ça, on travaille beaucoup et on continuera de le faire pour construire un Barça vainqueur. Une division chez les dirigeants autour de Messi ? C’est une réponse facile, il n’y a aucune division, toute personne qui comprend un peu le foot veut garder Messi. C’est un plaisir de l’avoir, c’est un vainqueur, comme le Barça est un club vainqueur. Je comprends votre inquiétude au sujet de cette info, je la respecte, mais toute communication entre les parties doit rester privée. Cela ne nous a pas été transmis, mais quoi qu’il arrive, on ne va pas parler de ces choses en public par respect pour Messi et le Barça. Il faut parler entre nous, c’est notre plan, on s’efforcera pour ça".