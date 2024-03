Le Barça drague ouvertement Luis Enrique

Le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, a dû répondre à un certain nombre de questions concernant Xavi Hernandez et son avenir

Deco a admis qu'il ne voulait pas que Xavi annonce son départ. Ces dernières semaines, Xavi a toujours affirmé que "rien n'avait changé" en ce qui concerne son avenir, tout en précisant souvent "jusqu'à présent". Des rapports récents affirment que Xavi pourrait changer d'avis en fonction de trois conditions clés, tandis que d'autres disent que le club est impatient de se séparer de Xavi. Dans un entretien accordé à SER Catalunya et repris par Diario AS, Deco a déclaré que si Xavi changeait d'avis, ils devraient en discuter. "Je ne voulais pas qu'il dise qu'il partait, mais il a pris sa décision. J'ai déjà dit que l'heure de Xavi n'avait pas encore sonné, qu'il y avait encore des choses à défendre.

Dans le football, tout change du jour au lendemain. À chaque avant-première de match, on me demande si Xavi va rester ou non. Je crois que j'en suis à dix. Xavi continue de nous dire que sa décision est irréversible. Si Xavi change d'avis, il doit nous le dire. Pour nous, c'est un entraîneur idéal, toujours positif, qui ne se plaint jamais, qui connaît les difficultés du club. L'histoire dira qu'il a reconstruit le Barça". Il a également affirmé qu'aucun contact n'avait été établi avec des candidats pour remplacer Xavi, tout en admettant qu'il était parcial avec Luis Enrique, sa préférence déclarée pour le remplacer.

Deco a également cité Andoni Iraola, l'entraîneur de Bournemouth, parmi les "meilleurs managers". "Rien n'a été décidé, mais nous sommes attentifs. Nous n'avons encore rien fait. Bien sûr, j'aime Luis Enrique, mais c'est un entraîneur avec lequel je n'ai pas travaillé, mais il est évident qu'il est une référence à tous les niveaux. C'est un entraîneur de haut niveau. Guardiola, Klopp sont les meilleurs, mais ils ne sont pas disponibles. "Arteta d'Arsenal, Iraola, [Sergio] Conceicao... il y en a beaucoup".