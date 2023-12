Rennes, la direction dévoile le plan pour le mercato hivernal

Le Stade Rennais a dévoilé vendredi, son plan pour le mercato hivernal.

Le Stade Rennais est en difficulté en championnat cette saison. 10e de Ligue 1 avec 19 points, les Bretons n’arrivent pas à suivre le rythme du haut de tableau. Loin de ses standards habituels et de ses objectifs en début de saison, Rennes prévoit de se renforcer cet hiver. Et le club breton a un plan précis pour le mercato hivernal.

Rennes va se renforcer en défense

Rennes a terminé l’année sur une bonne note avec une victoire contre Clermont (18e, 11pts) lors de la 17e journée de Ligue 1 (3-1). Mais cela n’efface pas les quatre précédents matchs sans victoire des hommes de Julien Stéphan. Face à cette irrégularité des Rouge et Noir, la direction rennaise va employer les grands moyens cet hiver. « On a des idées mais ce mercato d’hiver est très particulier, souvent très cher. On a besoin de trouver des solutions, on cherche… On a quelques pistes, on espère qu’elles sont bonnes. Dans l’ensemble, on a envie de bien travailler et de renforcer l’équipe. C’est ce qu’on va s’attacher à faire durant tout le mois de janvier », lance Florian Maurice.

Selon le directeur sportif, Rennes va se renforcer en défense, ce secteur étant le point faible des Rennais cette saison (22 buts encaissés en 17 matchs). « L’idée, c’est évidemment de renforcer derrière parce qu’on a le sentiment qu’il a une certaine fragilité. On a cette envie là mais comme je vous le dis, j’ai déjà essayé de récupérer un très bon défenseur cet été. On m’a beaucoup reproché de ne pas faire venir de défenseur mais j’en ai cherché. Ceux que j’avais identifiés n’ont pas voulu venir. Les autres, j’estimais qu’ils n’étaient pas forcément supérieurs aux joueurs qui étaient déjà au Stade Rennais », poursuit Florian Maurice.

Rennes pense aussi à des renforts en attaque

La défense est certes le secteur le plus défaillant du Stade Rennais mais l’attaque non plus n’est pas des plus efficaces. Les hommes de Julien Stéphan n’ont marqué qu’à 23 reprises en Ligue 1 cette saison. Florian Maurice annonce que le club va essayer de recruter un attaquant mais le dirigeant rennais reste prudent. Le directeur sportif ne voudrait pas provoquer un déséquilibre au sein de l’effectif en recrutant de nouveaux joueurs. « Peut-être qu’on ira chercher un attaquant buteur mais il faut faire attention parce qu’on a un effectif très important. C’est bien beau de faire rentrer mais après il faut gérer l’effectif à l’intérieur du club et ce n’est pas toujours simple », conclut Florian Maurice.