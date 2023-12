Ligue Europa : L’étonnante réaction de Rennes après avoir tiré l’AC Milan

Le Stade Rennais vient de réagit à son tirage au sort avec l’AC Milan en barrages de Ligue Europa.

L’UEFA a procédé, ce lundi 18 décembre 2023, au tirage au sort des barrages de Ligue Europa. Eliminé de Ligue des champions, l’AC Milan tombe sur le Stade Rennais. Directeur sportif des Rouge et Noir, Florian Maurice analyse le tirage.

Quelques regrets pour Rennes

Alors qu’il avait la possibilité de finir tête de groupe, le Stade Rennais a manqué l’occasion lors de la dernière journée de la phase de groupes de Ligue Europa. Hôtes de la Villarreal, les Rouge et Noir ont été battus (2-3) par les Espagnols. Alors, ils ont terminé deuxième avec 12 points derrière le club espagnol, qui prend les commandes du groupe avec un point de plus.

« Effectivement, c'est une grosse affiche qui nous attend avec un match aller à San Siro. On va essayer de faire bonne figure face à ce club dont on connaît la dimension. On a beaucoup de regrets sur cette phase de groupes. A Villarreal, avec ce penalty en fin de match, on avait le sentiment de pouvoir égaliser. Jeudi dernier, le but a été refusé, ça nous aurait permis d'éviter cette confrontation », a déclaré Florian Maurice après le tirage au sort, ce lundi.

Rennes veut « créer un exploit » contre l’AC Milan

Non favori sur papier face aux géants italiens, le Stade Rennais ne pense pas laisser la chance à l’AC Milan de se qualifier aussi facilement pour les huitièmes de finale. Le Directeur sportif des Rennais annonce des matchs très coriaces face aux Rossoneri pour la double confrontation. Un exploit à créer, dit-il.

« Maintenant, à nous de la préparer et de créer un exploit car ça serait forcément un exploit si on se qualifie. Cela fait quelques années que le club est habitué à jouer la Coupe d'Europe mais là c'est un géant d'Europe. C'est un match atypique et le stade sera plein comme depuis le début de saison. Il faudra qu'on soit largement meilleur que ces dernières semaines. Il faudra garder espoir. Sur le mercato, on sait très bien que c'est particulier en hiver, c'est très difficile d'aller chercher des joueurs. On travaille déjà depuis plusieurs semaines pour voir quelles pourraient être les bonnes possibilités, c'est en cours. Cela fera partie des matchs les plus importants après un début de saison plus que moyen. On est encore un peu malade, pas guéri. On va tout faire pour être au niveau. On n'oublie pas le championnat où il faudra relever la tête », a-t-il conclu.