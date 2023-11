Remonté, l’OL contredit la décision de la LFP après les incidents de Marseille

L’Olympique Lyonnais n’est pas content de la décision de la LFP après les incidents survenus à Marseille.

Après quelques jours, la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) a rendu son verdict sur les débordements en prélude au match de la dixième journée entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais.

Pas de sanctions pour l’OM

Alors que le match devrait se jouer le soir du dimanche 29 octobre dernier, l’Olympico a été annulé et reporté à une date ultérieure. Le bus qui transportait la délégation de l’Olympique Lyonnais a été caillassé par des supporters marseillais. Grosso et son adjoint Raffaele Longo ont été blessés de même que d’autres supporters, dont le bus a été pris pour cible. Finalement, le match a été reporté au 6 décembre pour être rejoué.

Alors que Jean-Michel Aulas, ancien président de l’OL, souhaitait que l’Olympique de Marseille soit lourdement sanctionné, la Commission de discipline de la LFP a tranché autrement. A travers un communiqué, mercredi soir, l’instance a rendu son verdict. En effet, aucune sanction disciplinaire n’a été retenue contre la formation phocéenne.

L'article continue ci-dessous

Getty

« Saisie par le Président de la LFP sur le fondement de l’article 4 du Règlement disciplinaire de la LFP, la Commission de Discipline, après avoir pris connaissance des éléments du dossier et procédé à l’audition des deux clubs, constate que les incidents qui se sont produits sur la voie publique ne sont pas susceptibles d’engager la responsabilité du club organisateur. Par conséquent, la Commission ne donnera pas de suite disciplinaire à ces incidents », pouvait-on lire dans le communiqué de la LFP.

Remonté, l’OL fait appel

Si l’on pensait que la fin est sifflée après le verdict de la Commission de discipline de la LFP, ce n’est pas le cas. C’est maintenant que le match recommence. L’Olympique Lyonnais ne veut pas entendre de cette oreille cette décision de la LFP. Dans un communiqué, ce jeudi, le club rhodanien indique faire appel pour aller contre la décision de l’instance.

« L'Olympique Lyonnais est profondément choqué par la décision de la commission de discipline de se déclarer incompétente pour traiter les incidents d’une extrême gravité qui ont sévèrement entravé l’arrivée de son groupe professionnel aux abords du stade Vélodrome, le dimanche 29 octobre dernier, lors de la 10ème journée de L1 », indique l’OL.

« Cette décision inaudible indique sans équivoque que la LFP se déresponsabilise de ces graves épisodes de violence ayant entraîné : - L’attaque du car de ses joueurs - La grave blessure à l’œil de son entraîneur principal, Fabio Grosso - qui a nécessité 12 points de suture et un arrêt de travail - et de son adjoint Raffaele Longo - L’agression de 6 cars transportant ses supporters ayant emprunté le même itinéraire que celui des joueurs, 20 minutes après les premiers incidents. Dans le traitement ubuesque de ce dossier où toutes les parties semblent chercher à se défausser de ses responsabilités, l’Olympique Lyonnais tient à rappeler que ces événements graves ont eu des répercussions majeures sur l'ensemble de son équipe professionnelle et de ses supporters. Par conséquent, l’Olympique Lyonnais annonce faire appel de la décision de la commission de discipline afin de ne pas laisser ces événements inadmissibles sans suite », ajoute la note de l’OL pour conclure.