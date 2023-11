Match OM – OL : La folle demande de Jean-Michel Aulas à la LFP

Ancien président de l’OL, Jean-Michel Aulas fait une folle demande à la LFP pour le match contre Marseille, qui est reporté.

Le football français a été le théâtre d’une horrible scène, dimanche. Prévu pour clôturer la dixième journée de Ligue 1 de France, le match entre l’Olympique de Marseille et son homologue Lyonnais n’a finalement pas pu se jouer.

Le match OM – OL reporté

Dimanche, lors du déplacement au Stade Orange Vélodrome, le bus transportant la délégation de l’Olympique Lyonnais a été caillassé par les supporters de l’Olympique de Marseille. Après des jets de projectiles et autres objets, l’entraîneur des Gones, Fabio Grosso, et son adjoint, Raffaele Longo, ont été blessés. En plus de cela, un autre bus transportant les supporters du club rhodanien a été pris pour cible.

Malgré le renforcement de sécurité autour de l’événement, ces incidents n’ont pas pu être évités. Face à une telle situation, les autorités compétentes ont rapidement tranché. En effet, elles ont jugé bon d’annuler le match qu’ils ont reporté à une date ultérieure.

La lourde sanction que demande Aulas

S’il a rapidement réagi à la situation sur les réseaux sociaux quelques heures après les incidents survenus à Marseille, Jean-Michel Aulas fait une nouvelle sortie médiatique. Le prédécesseur de John Textor demande, dans une interview accordée à L’Equipe, que le match ne soit plus (re)joué. Il souhaite que l’instance dirigeante du championnat français prenne les mesures appropriées afin que l’équipe phocéenne perde sur tapis vert.

"Il ne faut pas que le match soit reporté mais que les sanctions tombent, cette fois-ci, de manière définitive. Si on reporte le match, on donne la possibilité aux auteurs et à ceux qui les regardent, de recommencer", a d’abord déclaré l'ancien dirigeant lyonnais.

"Il faut une sanction très lourde. Sinon, la prochaine fois, il y aura des morts. L'on ne peut pas s'exonérer de toute responsabilité quand on est en charge d'un club ou de la force publique", a ajouté Jean-Michel Aulas.

Faut-il rappeler que mardi, l’Olympique Lyonnais a réclamé des sanctions demandant que le match soit finalement joué sur terrain neutre plutôt qu'au Stade Orange Vélodrome. "Aujourd'hui les conditions de sécurité pour jouer à Marseille ne sont pas réunies. Il faudrait donc jouer sur un terrain neutre", a déclaré le directeur général du club, Vincent Ponsot, sur l'antenne d'OL Play.

Si rien n’est officiellement encore décidé, tout porte à croire que le match entre Marseille et Lyon se jouerait le 06 novembre prochain, seule date possible vu le calendrier de la formation phocéenne, qui joue la Ligue Europa.