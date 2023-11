Match OM – OL : La nouvelle date enfin connue !

L’Olympico est enfin fixé sur sa nouvelle date après le report du dimanche à cause des incidents.

Annulé ce dimanche et reporté à une date ultérieure, le match devant opposer l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais connaît sa nouvelle date. Ceci depuis ce jeudi 2 novembre 2023.

Le match OM – OL rejoué dans un mois

Dimanche, une scène horrible et honteuse a entaché l’image du football français. Ce n’est plus un fait méconnaît du grand public sportif : le match entre les deux Olympiques n’a pas pu être joué. Alors que la délégation lyonnaise était en chemin pour le Stade Orange Vélodrome, le car de cette dernière a été caillassé par des supporters du club hôte. Ceci aura causé la blessure de l’entraîneur rhodanien, Fabio Grosso, et son adjoint Raffaele Longo.

Possédés par cet esprit malveillant ce dimanche, ces supporters marseillais ont également pris pour cible un autre bus transportant les fans de l’Olympique Lyonnais. Avec les jets de projectiles, une quinzaine de supporters lyonnais aura été touchée et blessée. D’où le report de la rencontre par les autorités sportives.

L'article continue ci-dessous

Getty/Prime Video

Dans les coulisses depuis le lendemain de ces incidents, la nouvelle date retenue pour rejouer ce match est enfin connue. Selon les informations du journaliste RMC Sport, Arthur Perrot, « Marseille-Lyon sera bien rejoué le 6 décembre prochain, décision prise ce matin par la commission des compétitions de la LFP. En revanche les modalités d’organisation de la rencontre sont mises en délibérées et définies ultérieurement », a-t-il fait savoir.

Si l’ancien président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, demandait le retrait de points à l’Olympique de Marseille et une défaite sur tapis vert, ce serait le contraire que l’on observera dans un mois. Les deux équipes vont s’affronter, et un vainqueur s’en sortira.

Getty

En attendant, l’OM accueille le LOSC, ce weekend tandis que l’OL, pour sa part, accorde son hospitalité au FC Metz. Mais vu ce qui s'est passé contre l'OL, le LOSC pose des conditions avant son déplacement au Vélodrome. Ces rencontres s’inscrivent dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1 de France.