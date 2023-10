OL - OM annulé en raison des incidents d’avant-match

Le choc des Olympiques n’a pas pu avoir lieu ce dimanche soir en raison de l’attaque contre le bus lyonnais et la blessure de Fabio Grosso.

Le duel entre Marseille et Lyon devait se tenir ce dimanche soir au Stade Orange Vélodrome. Il a été annulé dans la soirée à cause des incidents d’avant-match. Le bus de la délégation lyonnaise a été caillassé par des projectiles. L’entraineur Fabio Grosso et son adjoint ont été blessés.

Le règlement interdisait la tenue du match

« Suite à cet incident, nous avons fait une cellule de crise et pris l’avis de différents acteurs. Il y a eu constatation des blessures des membres de l’OL. On a également appliqué le protocole en la matière qui dit que si agression physique il y a, il ne devrait pas y avoir de rencontre. C’est désormais une décision actée. La suite des évènements c’est des rapports qui seront faits aux autorités compétentes », a déclaré l’arbitre François Leteixier aux journalistes.

Une décision logique donc au vu de la gravité des faits. Le match ne pouvait absolument pas se tenir, même si les Lyonnais ont demandé à jouer.

Grosso "désorienté"

A noter que Grosso a eu une entaille de trois centimètres au-dessus de l’œil gauche. L’Italien est apparu désorienté une fois emmené à l’infirmerie et une commotion était redoutée. « Je ne suis pas sûr qu’il aille bien. Il n’arrivait pas à tenir une conversation », a confié Textor à son sujet.