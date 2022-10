Reims - PSG : Mbappé publie un message sur Instagram sur son rôle de pivot

Kylian Mbappé a publié une Story Instagram avec un hashtag sur son positionnement.

Le PSG a été tenu en échec ce samedi 8 octobre 2022 sur la pelouse du Stade de Reims (0-0). Un match souvent tendu et qui a vu Sergio Ramos se faire expulser.

Kylian Mbappé, qui a joué le match en intégralité au poste d'attaquant de pointe, ou de pivot, a publié une Story sur Instagram dans lequel il a partagé un message énigmatique : « Match nul, rdv mardi » avec un hashtag classique (#icicestparis) et un autre qui fait déjà beaucoup parler : #pivotgang.

Mbappé a déjà fait part de sa volonté de voir le PSG recruter un pivot. Après la rencontre de Ligue des nations entre la France et l'Autriche, il avait d'ailleurs expliqué se sentir plus à l'aise avec le schéma tactique des Bleus : « Je joue différemment. On me demande d'autres choses ici qu'on ne me demande pas en club. J'ai beaucoup plus de liberté ici, le coach sait qu'il y a un numéro 9 comme Olive (Giroud) qui occupe les défenses. Moi je peux me balader, aller dans l'espace, demander les ballons. Paris c'est différent il n'y a pas ça, on me demande de faire le pivot donc c'est différent. Je suis très content du match d'aujourd'hui. »

TOUS NOS ARTICLES SUR REIMS-PSG

• La raison de l'expulsion de Sergio Ramos révélée

• Galtier : « Ramos n'a pas voulu insulter l'arbitre

• Les notes des Parisiens : Donnarumma au top, le flop Soler

• Le résumé de la rencontre

• La statistique qui illustre les difficultés du PSG à Reims