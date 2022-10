Christophe Galtier après les tensions lors de Reims-PSG : "On ne doit pas surréagir, on en a parlé"

Après une rencontre tendue à Reims, Christophe Galtier a appelé ses joueurs à maîtriser leurs nerfs.

L'entraîneur du PSG regrettait que ses joueurs aient manqué de calme après l'erreur de monsieur Gastouille qui a sifflé une faute inexistante sur Verratti, provoquant le rouge de Ramos.

Est-ce que tu penses que le match bascule sur le carton rouge de Sergio Ramos ?

Non. II y a eu beaucoup trop de nervosité alors que les conditions étaient réunies pour voir un bon match de foot. Et paradoxalement, j'ai trouvé les deux équipes nerveuses. Il y a eu beaucoup de discussions, de l'excès d'engagement, et à force de frustration le match a dégénéré. Il aurait fallu que ce match soit mieux maîtrisé par toutes les composantes de la rencontre. Le carton rouge est pénalisant mais on s'est laissé enfermé par l'adversaire avec des sorties souvent très courtes alors qu'il aurait fallu avoir de la variété. En seconde période, j'ai trouvé mon équipe mieux. On a mieux joué avec beaucoup plus de mouvement de fluidité dans notre jeu. On s'est créé des occasions, on a eu une meilleure maîtrise. La fin de match a été très houleuse pour tout le monde.

Sergio Ramos a-t-il insulté l'arbitre ?

J'ai vécu cela il y a quelques années en arrière sur un Nîmes-Lille. Il y a un problème non pas culturel mais de langage football. Je suis persuadé qu'il n'a pas voulu insulter l'arbitre. Sergio a sorti une expression que j'entends des centaines de fois toute la semaine sur le terrain, qu'on entend aussi en Championnat, quand on est énervé on a des paroles, on entend des paroles mais c'est une expression. Je pense que l'arbitre l'a pris pour lui alors que sachant comment ça se passe, j'ai eu le même problème pour José Fonte à Lille. L'arbitre l'avait pris comme une insulte contre lui alors que c'est une expression qu'on dit souvent sur le terrain.

Est-ce que cette tension dans le match explique que vous avez été déstabilisé ?

Non, c'est une question de rythme. Soler a peu joué avec nous. Il est arrivé tardivement, il a peu de repères. Il n'a pas eu beaucoup de séances de travail. Ça a été difficile pour lui alors que c'est un joueur qui a un très très haut niveau. Mais c'était sa première. Il manquait de rythme comme d'autres ont connu ça auparavant. Quand il y a Messi ou Ney qui ne démarrent pas, évidemment que ça change l'animation de notre équipe, ça peut engendrer aussi un manque de repères, des pertes de balle qui amènent de la nervosité et qui donnent confiance à l'adversaire.

Déjà à Lisbonne, la fin de match avait été tendue. Éviter la surréaction est-ce un axe de progression ?

on en parlera encore. On ne peut pas se mettre en difficulté dans un calendrier surchargé. Évidemment que j'en parlerai avec eux. On perd des joueurs à cause du manque de maîtrise alors qu'on a des joueurs de très haut niveau.

Qu'avez-vous pensé du match de Kylian et de Neymar ?

Kylian Mbappé est un peu orphelin de Leo (Messi) et Ney (Neymar). Je m'en doutais. Je pensais qu'au fur et à mesure du match... Dans mes plans, je voyais l'association avec Ney existe à un certain moment. Ney n'a pas débuté le match parce qu'il a beaucoup joué ces derniers temps. Évidemment que quand il est entré on a vu une bonne relation. C'est pour ça que notre seconde période est plus intéressante alors qu'on était en infériorité numérique. Malheureusement Ney a manqué un peu de justesse en face-à-face. Kylian est tombé sur un gardien qui a fait un arrêt décisif, ça se joue aussi à cela même si on ne peut pas que se contenter de ça.