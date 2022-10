Reims – PSG : Pourquoi Sergio Ramos a été expulsé ?

Sergio Ramos a écopé d'un carton jaune puis d'un carton rouge direct lors de Reims-PSG. GOAL vous explique pourquoi.

Une expulsion directe et une suspension pour le Classique PSG-OM

Sergio Ramos a été expulsé à la 41e minute de Reims-PSG alors que le score était de 0-0. L'Espagnol a d'abord été averti pour avoir contesté une décision de monsieur Pierre Gaillouste. L'arbitre avait sanctionné Verratti pour un tacle non régulier sur Lopy alors que l'Italien avait récupéré proprement le ballon.

Après avoir écopé de son premier carton jaune, Sergio Ramos est revenu vers monsieur Gaillouste qui a sorti un carton rouge direct. Selon notre reporter qui est présent sur place, Marc Mechenoua, l'Espagnol a dit « Puta madre » à l'encontre de l'arbitre, justifiant ce carton rouge direct, sans même brandir un deuxième carton jaune au préalable.

En raison de cette expulsion, Sergio Ramos écopera au moins d'un match de suspension ce qui lui fera manquer le Classique PSG-OM, qui se jouera dimanche prochain, le 16 octobre, en clôture de la 11e journée de Ligue 1.

Le coup de gueule de Marquinhos

Par ailleurs, à la mi-temps de Reims-PSG, au micro de Canal+, Marquinhos a poussé un coup de gueule envers l'arbitre : « C'est incroyable! Cela commence à faire trop. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de personnel contre nous. On ne veut pas tout le temps parler de l'arbitrage, on sait que c'est très difficile leur travail. Mais quand même, il faut qu'il ait le contrôle du match. A chaque fois qu'on s'approche de lui, il met un carton, on ne peut pas parler. Je ne sais pas ce qu'il a entendu mais il lui met un rouge. Sergio s'est approché, il n'a pas aimé le geste et a donné le carton. »