Les notes du PSG face à Reims : Donnarumma a eu la main ferme, Soler première manquée

Le PSG a été accroché par Reims ce samedi. Peu de joueurs ont évolué à leur niveau habituel.

Gianluigi Donnarumma 7/10

Vu son gabarit, sa capacité à aller vite au sol surprend toujours autant. Face à Reims, il en a encore fait étalage à deux reprises en se couchant sur une frappe en pivot de Munetsi (35e) puis sur un tir de Zeneli (52e). Même si son jeu au pied a encore fait passer quelques frissons. L’Italien permet au PSG de revenir avec un nul.

Sergio Ramos non noté /10

Alors qu’il dégage d’ordinaire tant de confiance, l’Espagnol a été très approximatif de bout en bout. Son placement haut a offert des boulevards à des rémois qui s’en sont régalés et ses retours défensifs ont manqué de tranchant à l’image de l’action qui précède son expulsion (41e) pour des contestations trop véhémentes.

Marquinhos 4/10

Comme contre à Benfica mercredi, le capitaine a souffert dans son duel face à Balogun (10e, 36e). Il a fallu attendre la fin de la première période pour gagner son premier un-contre-un face au joueur prêté par Arsenal. Mieux à deux centraux en seconde, sans doute car il a moins besoin d’anticiper.

Danilo Pereira 5/10

Mercredi déjà, le Portugais avait vécu un premier acte compliqué avant de vivre une seconde période plus solide. Samedi, le scénario s’est à nouveau répété. Friable sur les relances (24e, 27e), il se manque surtout sur une intervention qui amène une belle opportunité rémoise. Des retours et des interventions précieuses en seconde période (59e, 83e, 86e).

Nordi Mukiele 4/10

Dans ce poste de piston, il ne trouve pas ses repères. En position haute, il n’a jamais aidé à la relance et n’a pas apporté offensivement et en position basse, l’ancien Montpelliérain n’est pas parvenu à se défaire du pressing constant de Locko. Pas forcément mieux en seconde, où sa mésentente avec Danilo aurait pu coûter cher (59e).

Fabian Ruiz 4/10

Très haut derrière les attaquants, son positionnement a étonné et hormis sur la première opportunité de Sarabia, on l’a très peu vu participer à la relance de son équipe en première période. Volontaire dans le second acte, il n’a pas non plus été d’une grande utilité. L’Espagnol se procure pourtant une des meilleures occasions (13e).

Marco Verratti 6/10

Parmi les joueurs de champ, l’Italien a été au-dessus du lot. Disponible, point essentiel de la relance et accrocheur sur les phases défensives. C’est d’ailleurs sur l’une de ses interventions qu’il est injustement repris par l’arbitre avant d’être averti pour contestation. Agacé, il est rentré au vestiaire pour ne jamais réapparaître sur la pelouse. Remplacé par Vitinha (6), qui a apporté a été primordial. Insaisissable, il a apporté de la verticalité mais a manqué d’efficacité dans les 25 derniers mètres.

Juan Bernat 5/10

Le latéral espagnol a été l’un des rares défenseurs à ne pas être mis en danger par les Rémois. Pour quelques centimètres, il aurait pu être passeur (2e). Ses appels dans le dos de la défense ont fait du mal en seconde. Précieux dans la circulation de balle ensuite.

Pablo Sarabia 4/10

Il avait démarré avec des bonnes intentions et du mouvement pour venir aider ses partenaires face au pressing rémois, à l’image de cette sortie de balle qui amène son occasion dès la deuxième. Malgré une activité importante, il a fini par décliner et est remplacé par Hakimi qui s’est fait remarquer par sa nervosité.

Kylian Mbappé 4/10

A peine remis d’une grosse angine, l’attaquant français n’a été que l’ombre de lui-même. Peu de courses de repli, un duel manqué face Diouf (33e) et des face-à-face facilement stoppés par les défenseurs rémois. Et beaucoup de nervosité pour terminer la rencontre : il est notamment impliqué dans deux échauffourées. Averti pour un croc-en-jambe gratuit sur Gravillon (90e+2).

Carlos Soler 3/10

Comme Ekitike, la semaine passée, sa première ne restera pas dans les annales. L’Espagnol a semblé avoir de gros problèmes d’appui et a été dépassé par le défi physique imposé par le milieu et la défense rémoise. Beaucoup de pertes de balle mais une passe qui aurait pu être décisive pour Mbappé. Remplacé par Neymar qui a amené de la percussion mais aussi beaucoup de nervosité.