France-Autriche - Kylian Mbappé : "J'ai beaucoup plus de liberté ici"

Après avoir inscrit son 28e but sous le maillot bleu, l'attaquant est revenu sur les différences entre l'animation en équipe de France et au PSG.

Avec votre but face à l'Autriche, vous entrez dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'équipe de France…

Oui, j'ai vu ça. Mais je crois que le plus important c'est qu'Olive (Giroud) se rapproche le plus de Titi (Henry) non ? Moi j'ai encore du chemin à faire mais ça va venir.

Sur un plan personnel, vous avez beaucoup tenté votre chance...

Sur un plan personnel et collectif. On ne voulait vraiment pas perdre et descendre dans cette Ligue B. On souhaitait vraiment s'installer dans le camp adverse, imposer notre jeu. On a beaucoup tenté et manqué de réalisme en première période même si dans le jeu c'était quand même satisfaisant. On est revenu avec de meilleures intentions ensuite et on marque tôt dans la seconde période. Le rythme est retombé un peu, on met le but du break et ensuite on gère un peu.

Au-delà de la victoire, aviez-vous besoin de vous rassurer collectivement ?

Oui, bien sûr. Quand on est une équipe comme la France, ne pas gagner pendant tout un rassemblement c'est vrai que cela pose un peu des problèmes mais on n'a pas douté de notre force malgré le fait qu'il y ait beaucoup de changements. Le vivier que l'on a est incroyable et même si certains sont absents, les joueurs qui les remplacent le font bien. Donc on est contents.

Avez-vous eu un petit mot pour les deux néo internationaux que sont Benoît Badiashile et Youssouf Fofana ?

Oui, c'est super ! C'est toujours difficile d'entrer dans le monde international. Maintenant, ils sont là, ils sont avec nous et on est très contents de les avoir. Ce match va leur donner beaucoup de confiance pour la suite. En tout cas, ils peuvent compter sur nous car on est avec eux.

On t'a vu bien dans tes prises de balles comme rarement cette saison…

Je joue différemment. On me demande d'autres choses ici qu'on ne me demande pas en club. J'ai beaucoup plus de liberté ici, le coach sait qu'il y a un numéro 9 comme Olive (Giroud) qui occupe les défenses. Moi je peux me balader, aller dans l'espace, demander les ballons. Paris c'est différent il n'y a pas ça, on me demande de faire le pivot donc c'est différent. Je suis très content du match d'aujourd'hui.

Il y a eu pas mal de complicité avec Olivier Giroud ce jeudi soir…

Oui, c'est super ! Avec Antoine aussi. Il était plus haut sur le terrain donc on a pu se chercher à trois sans être coupé du reste de l'équipe et on est contents. Maintenant, il faut confirmer, il y a Karim qui va revenir aussi, on verra comment ça va se passer.

Avec l'enchaînement des matchs tous les trois jours et cette rencontre au Danemark qui arrive, comment vous sentez-vous physiquement ?

Très bien. La priorité c'est la sélection. J'espère que je vais jouer, je vais me donner à fond. Après en club, je suis toujours prêt à jouer. Le coach dit qu'il y a une rotation donc on va voir comment ça va se passer quand on va rentrer.

Etes-vous satisfait de la résolution du différend autour du droit à l'image que vous avez initié il y a quelques mois ?

Oui, content. Après ce n'est pas moi, toute l'équipe voulait ça. Après moi ça ne me dérange pas de me mettre sur le devant de la scène quitte à me faire critiquer si c'est bénéfique pour mes coéquipiers. Me faire critiquer ça ne changera pas ma manière de jouer ou de vivre. Si ça peut rendre service, j'ai l'habitude d'être sous le feu des projecteurs. Mais c'est tout le groupe qui voulait ça et je pense que tout le monde est content.