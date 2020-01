Real Madrid - Zidane satisfait de la prestation de Vinicius

Pas toujours titulaire depuis le début de la saison, le jeune ailier brésilien a été déterminant dans la victoire de son équipe à Saragosse (0-4).

Large vainqueur de Saragosse en huitièmes de finale de ce mercredi (0-4), le a pu compter sur un Vinicius Jr buteur et en pleine forme.

"Je suis content pour lui, je suis content de tous les buts, a réagi son entraîneur Zinédine Zidane après la rencontre. Il doit travailler défensivement, comme tout le monde, c'est ce que nous sommes en train d'améliorer.

"Jouer en gardant sa cage inviolée, c'est très bien. Les défenseurs ne sont pas les seuls à défendre, chacun travaille pour ensuite pouvoir attaquer : Vini (Vinicius), comme Lucas Vazquez, comme James (Rodriguez), qui l'ont fait de façon phénoménale."

Il y a peu, l'entraîneur merengue avait incité son joueur à se montrer plus ambitieux afin d'obtenir un temps de jeu plus conséquent : "Vinicius a 19 ans. Il doit être ambitieux, nous n'allons pas contrôler cela. Ce qu'il se passe en dehors, il faut rester calme parce qu'il n'a que 19 ans. Nous avons un effectif de 25 joueurs et quans il n'est pas dans le groupe c'est pour autre chose. Nous sommes contents avec Vinicius et tous les trois jours je dois choisir les joueurs. C'est mon travail et cela ne va pas changer."