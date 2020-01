Real Saragosse-Real Madrid 0-4, le Real sans forcer

Opposé au Real Saragosse en Coupe du Roi, le Real s'est imposé grâce notamment à un but de Varane.

Le Real marque souvent sur coup de pied arrêté grâce à la magie et surtout à la précision de son artificier Toni Kroos cette saison. Illustration encore ce mercredi en face au Real Saragosse avec une ouverture du score de la tête signée Raphael Varane sur un corner de l'Allemand.

Une ouverture du score précoce, dès la 4e minute, qui laissait augurer du meilleur pour le Real. Lucas Vazquez, l'ailier merengue, doublera d'ailleurs la mise à la demi-heure de jeu d'une frappe puissante qui trompait Raton. 2-0, c'était le score au repos.

Le Real gardera l'iinitative du jeu dans le deuxième acte et Saragosse évolue très bas sur le terrain. Mais cela n'allait pas durer, Saragosse n'ayant plus le choix et se jetant à l'attaque, laissant des espaces derrière. Et c'est Vinicius qui allait en profiter d'un but subtil à dix minutes de la fin. Benzema en a profité pour se relancer avec un but de son cru en fin de match en marquant dans le but vide après un service de Carvajal.

Le Real s'impose donc largement à la Romareda et poursuit sa route en Coupe d' ainsi que sa belle série depuis le début de l'année.