Real Madrid - Zidane donne des nouvelles d'Hazard et Bale

À la veille du déplacement de son équipe à Valladolid, l'entraîneur merengue a évoqué la situation de ses deux attaquants, toujours blessés.

Le se déplace à Valladolid ce dimanche (21h), dans sa course à distance avec le Barça en tête de la . Pour cette rencontre, Zinédine Zidane devra une nouvelle fois faire sans Eden Hazard, qui pourrait effectuer son retour lors du derby contre l'Atlético, ni Gareth Bale.

"Il vient de recommencer à toucher le ballon, il n'a presque plus aucune douleur. À partir de lundi, il commencera à travailler avec un rythme plus soutenu, peu à peu. On est contents que sa blessure évolue bien", a-t-il assuré à propos du Belge.

Il a ensuite tenu à prendre la défense de Gareth Bale. "Quand le joueur est disponible, c'est important qu'il soit bien, a-t-il déclaré avant de préciser : "L'autre jour il s'est fait mal à la cheville et maintenant il n'est pas disponible. Il est le premier à ne pas être content, il préfèrerait être ici à s'entraîner et à jouer.

"Ce n'est pas grand chose et j'espère qu'il sera avec nous lundi. Je le vois comme d'habitude, il veut jouer et lundi il sera prêt."

"Vinicius Jr doit être ambitieux"

Enfin, le champion du monde 1998 s'est exprimé sur la situation de Vinicius Junior, pas toujours très utilisé, en l'incitant à se montrer plus ambitieux pour la suite de la saison. "Vinicius a 19 ans. Il doit être ambitieux, nous n'allons pas contrôler cela. Ce qu'il se passe en dehors, il faut rester calme parce qu'il n'a que 19 ans.

"Nous avons un effectif de 25 joueurs et quans il n'est pas dans le groupe c'est pour autre chose. Nous sommes contents avec Vinicius et tous les trois jours je dois choisir les joueurs. C'est mon travail et cela ne va pas changer."