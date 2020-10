Real Madrid - Zidane prend ses responsabilités et assume les critiques

Le Real Madrid débute sa campagne de C1 sous le feu des critiques. Avant ce rendez-vous face au Shakhtar, Zinédine Zidane a pris ses responsabilités.

Ce mercredi soir (18h55), le Shakhtar de Luis Castro va se frotter au de Zinédine Zidane, en phase de groupes de la Ligue des Champions. Un affrontement entre deux équipes aux styles opposés ô combien important pour les Espagnols, défaits lors de la dernière journée de , qui entendent se relancer avant le Clasico.

"C'est moi qui suis responsable de tout ça, pas les joueurs"

Dans ce contexte, la victoire est plus que jamais obligatoire pour le Real Madrid, qui affrontera le Barça, samedi. À la veille de ce match de C1, Zinédine Zidane est apparu face aux médias et n'a pas cherché à fuir ses responsabilités. Selon le technicien français, les critiques actuelles sont fondées et doivent inciter au travail.

"Nous sommes tous dans le même bateau et les critiques nous rendent plus forts. C'est logique qu'il y ait des critiques lorsque vous êtes un club comme le Real Madrid et que vous faites un match comme celui de l'autre jour. La seule chose que nous pouvons et devons faire, c'est de nous remettre au travail et penser au prochain match. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un match tous les trois jours", a d'abord expliqué l'ancienne gloire du club face aux médias, avant de prendre ses responsabilités.

"Nous méritons les critiques, nous tous et moi le premier. Car au bout du compte, c'est moi qui suis responsable de tout ça, pas les joueurs", a ensuite ajouté Zinédine Zidane. De son côté, Luis Castro, l'entraîneur du Shakhtar, a affirmé ne pas comprendre les critiques à l'encontre du Ballon d'Or 1998.