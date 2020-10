Rennes - Julien Stéphan : "Je peux comprendre la frustration des joueurs"

Largement dominateur, Rennes a été contraint de partager les points, pour le premier match de C1 de son histoire, face à Krasnodar (1-1). Frustrant.

Soir de première au Roazhon Park ! Mardi soir, le disputait en effet le premier match de Ligue des Champions de son histoire, face à Krasnodar. Un évènement pour tout un club. Pour ce rendez-vous historique, les Rouge et Noir ont toutefois été contraint de partager les points devant leurs supporters (1-1). Frustrant...

Face à Krasnodar, Rennes a pourtant livré une prestation bien remplie, et a tout tenté pour débloquer la situation, conscient qu'une victoire s'imposait pour bien débuter son parcours dans un groupe relevé, complété par et le . Malgré ce match nul, Julien Stéphan, l'entraîneur, préférait retenir le positif.

"Eux, il ne leur a pas fallu grand-chose pour marquer"

"Les joueurs ont tout donné, on a eu plusieurs occasions pour l'emporter. On a manqué d'efficacité, on est tombés sur un très bon gardien qui a été l'homme du match en face. [...] On s'est créé un certain nombre d'occasions, encore plus vers la fin quand on a changé de système. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour l'emporter. (L'égalisation rapide). À ce niveau de compétition, dans toutes les équipes, il y aura des joueurs qui seront capables de mettre des buts de grande classe comme celui-là. On n'a pas pris le score dans nos temps forts, eux, il ne leur a pas fallu grand-chose pour marquer", a ainsi expliqué le technicien en conférence de presse d'après-match, optimiste.

"Dans l'état d'esprit, dans l'intensité, dans la qualité, c'est une bonne base. Ça va s'élever mais on a montré qu'on était capables de rentrer dans la compétition. Je peux comprendre la frustration des joueurs au regard des efforts qu'ils ont fournis. Elle est logique, elle est légitime, pour autant on est engagés dans un marathon et il faut très vite se remettre dans le Championnat puis dans le déplacement la semaine prochaine à Séville", a ensuite ajouté Julien Stéphan. L'apprentissage de la C1 ne se fait pas en un jour...