Shakhtar - Luis Castro : "Critiquer Zidane... Le football est très ingrat"

L'entraîneur du Shakhtar se tient prêt à affronter la formation de Zinédine Zidane, mercredi soir (18h55), en C1. Un entraîneur qu'il respecte.

Mercredi soir (18h55), le Shakhtar Donestsk de Luis Castro va se frotter au de Zinédine Zidane, en phase de groupes de la Ligue des Champions. Un affrontement entre deux équipes aux styles opposés que les Ukrainiens entendent bien gagner. Néanmoins, la méforme des Espagnols n'est pas forcément du genre à rassurer.

En effet, Luis Castro, entraîneur du Shakthar, s'est montré méfiant en conférence de presse. Selon lui, l'équipe alignée par le Real Madrid pourrait être bien différente de celle qui s'est inclinée contre Cadiz. Un match qui a bien sûr été visionné par le technicien. "Je l’ai vu oui, et je me le suis repassé quelques fois. Mais je ne sais pas si ça va beaucoup nous servir car les équipes changent énormément d’un match à l’autre. Tu ne sais pas à l’avance contre qui tu vas jouer, avec quels joueurs", a-t-il confié.

"Cadiz a beaucoup défendu et il l’a très bien fait. Ils ont fait mal en contre et c’est tout à leur honneur. Le Real a eu 75% de possession et il n’a pas su en profiter, mais je pense sincèrement qu’il méritait mieux en seconde. Les gens ne regardent que le résultat mais il y a aussi eu de bonnes choses de la part du Real", a ensuite ajouté Luis Castro.

L'entraîneur s'est ensuite offusqué des critiques à l'encontre de Zinédine Zidane. "Critiquer Zidane... Le football est très ingrat. Comme peut-on critiquer Zidane !? C’est un entraîneur avec beaucoup de charisme, un très bon entraîneur, il a tout gagné. De quoi on parle ? Il vient de gagner la , il était leader jusqu’à cette semaine", a pesté Luis Castro. Si les critiques à l'encontre du Français peuvent paraître sévères, elles sont le lot de chaque entraîneurs en poste dans les plus grands clubs européens...