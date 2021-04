Real Madrid, Zidane : "Nous sommes vivants"

L'entraîneur du Real Madrid se contente du match nul obtenu face à Chelsea ce mardi, après une entame de match compliquée.

Le Real Madrid a été bousculé par Chelsea, mais les Merengue ont tenu bons et ont décroché un match nul ce mardi soir en demi-finale aller de Ligue des champions. Dominés lors du premier quart d'heure, les Mernegue ont cédé suite à un but de Christian Pulisic. Finalement, le Real Madrid a laissé passer l'orage et s'en sort bien en ne prenant qu'un but durant les vagues des Blues. Karim Benzema a ensuite répondu à l'Américain afin de permettre au Real Madrid d'aller à Stamford Bridge sans le moindre retard au tableau d'affichage.

Juste après la rencontre, Zinedine Zidane s'est montré satisfait du résultat : "La première mi-temps a été difficile mais nous avons été meilleurs dans la seconde, la vérité est qu'ils ont commencé fort, ils sont bons et ils sont rapides, mais je pense que c'est un bon résultat. Nous voulions presser plus haut, mais quand on ne va pas bien, c'est difficile. Jusqu'au but, au moins, ensuite nous étions meilleurs. Ensuite, nous contrôlons davantage le jeu".

"Nous sommes vivants, nous partons pour le deuxième match. Nous sommes satisfaits de ce qui a été fait en général (...) Il y a un rival et il est bon, très compétitif. Chelsea a joué 20 matchs dont 16 sans encaisser de but (avec Tuchel, ndlr) ça se voit. Attention, il n'a pas atteint la demi-finale sans raison. C'était un match très compétitif", a indiqué l'entraîneur du Real Madrid avant d'en remettre une couche en conférence de presse.

"C'est un résultat juste. La première période n'a pas été la meilleure. Mais nous rectifions. Ils sont très bons, très rapides. Sa ligne d'attaque est très, très bonne. Je suis l'entraîneur, bien sûr, mais l'important est que nous croyions en ce que nous préparons. Nous savons la qualité que nous avons et que nous pouvons faire de bonnes choses. Ce n'est pas facile, jouer tous les trois jours contre des équipes aussi compliquées que Chelsea est difficile pour nous, mais nous pensons que cela peut être fait", a analysé le technicien français.

"Nous allons y aller pour marquer et gagner le match. Nous avons besoin de tout le monde. C'est ce que nous essayons de faire. Ce n'est pas facile contre un adversaire qui ne rentre pas dans le match, nous n'allons pas marquer trois ou quatre buts, de nos jours c'est de plus en plus compliqué. Ramos sera présent au match retour ? J'espère qu'il est avec nous, je ne peux pas le dire maintenant. Nous attendons", a conclu Zinedine Zidane.

L'entraîneur du Real Madrid connaît cette compétition mieux que personne et sait que tout est encore possible pour ses troupes. Zinedine Zidane est toujours en lice pour remporter une quatrième Ligue des champions en tant qu'entraîneur et comptera sur un Karim Benzema, encore en grande forme ce soir, pour aider la Casa Blanca à se qualifier pour une quatrième finale de C1 en six ans.