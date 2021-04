Real Madrid, Geremi : "Qu'il gagne la C1 ou pas, Zidane est le meilleur entraîneur du monde"

L'ancien milieu de terrain de Chelsea est fan du travail de Zinedine Zidane et a donné son avis sur la Super League.

Zinedine Zidane est à la poursuite de sa quatrième Ligue des champions en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Le technicien français qui sera sur le banc mardi soir à Madrid lors de la demi-finale aller de Ligue des champions face à Chelsea espère mener une fois de plus les Merengue vers un sacre européen, lui qui a connu le succès dans cette compétition une fois en tant que joueur et trois fois depuis ses débuts en tant qu'entraîneur.

Malgré les nombreux titres remportés par Zinedine Zidane au Real Madrid, ce dernier a vécu une saison agitée. Le Français n'a pas échappé aux critiques, à l'image de son équipe, lorsque le Real Madrid semblait largué par l'Atlético Madrid en Liga. Mais aujourd'hui, le champion du monde 1998 peut savourer son retour en grâce. Le Real Madrid est toujours en course pour être champion d'Espagne et pour remporter la Ligue des champions.

Contrairement à la presse espagnole, parfois très dure avec Zinedine Zidane, Geremi, ancien milieu de terrain de Chelsea et du Real Madrid, est conquis par le travail du technicien français. Dans une interview accordée à Marca, le Camerounais a encensé l'entraîneur du Real Madrid : "Puisque nous parlons tous les deux français, j'ai beaucoup aidé Zidane dans son adaptation. C'est un gars très timide, il a eu une grande expérience dans le football en tant que joueur et montre maintenant que si vous travaillez, vous pouvez aller où vous voulez".

"Zidane est un gars qui aime ce qu'il fait et lui seul peut décider de ce qu'il veut faire. Je pense que ça va continuer. Si Zidane remporte une autre Ligue des champions, c'est quelque chose que nous n'avons jamais vu dans le monde, mais même s'il ne la gagne pas, il est le meilleur entraîneur du monde. Quand vous voyez la carrière de Zidane en tant qu'entraîneur, vous verrez qu'il n'a que quelques années, mais qu'il a de nombreux titres. Son pourcentage est le meilleur : il est plus jeune, mais avec de nombreux titres. Personne ne l’a jamais fait auparavant", a insisté l'ancien milieu de la Casa Blanca.

L'ancien milieu de terrain de Chelsea est également conquis par Ferland Mendy, forfait pour le match aller face à Chelsea : "Je l'aime bien. C'est un latéral et veut attaquer et il a un bon physique, il est très fort." Le Camerounais n'a pas pu trancher et donner sa préférence entre ses deux anciens clubs : "Chelsea ou Madrid? Je ne peux pas choisir, je veux qu'ils gagnent tous les deux ... c'est maman ou papa. Que le meilleur soit celui qui le gagne".

Enfin, Geremi a donné son avis sur la Super League qui a fait la une de l'actualité durant une semaine. Et à l'image des supporters et de nombreux observateurs, l'ancien milieu de terrain du Real Madrid est contre la création de cette compétition : "La Super League aurait été injuste envers les joueurs. La première chose sur laquelle il faut compter, ce sont eux, il faut parler et réfléchir ensemble".