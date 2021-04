Real Madrid - Roberto Carlos : "Adieu à la Liga ? Non"

Malgré la mauvaise opération du week-end, Roberto Carlos refuse de dire adieu à la Liga.

L'Atlético défait face à Bilbao (1-0), le Real Madrid tenu en échec par le Betis Séville (0-0). En Espagne, le grand gagnant du week-end s'appelle FC Barcelone. Vainqueurs à Villarreal grâce à un doublé d'Antoine Griezmann (1-2), les Catalans, qui comptent un match en retard, auront donc l'occasion de prendre la tête de la Liga en cas de succès.

Une situation qui ne fait pas les affaires du Real Madrid, qui pensait avoir fait le plus dur en remportant le Clasico face à ces mêmes Barcelonais. Néanmoins, la fin de saison peut encore réserver des surprises et Roberto Carlos, porte-parole du club, refuse de baisser les bras. Selon lui, rien n'est encore joué pour le titre.

"Maintenant, nous devons nous reposer pour Chelsea"

"Adieu à la Liga ? Non. L'effort a été maximal. Il y a encore des matchs à jouer. Maintenant, nous devons nous reposer pour Chelsea (...) Le Real joue tous les deux ou trois jours et il est très difficile d'avoir un niveau élevé à chaque match. Les joueurs donnent le meilleur d'eux-mêmes", a expliqué l'ancien latéral du club et de la Seleçao.

"Cette semaine, nous avons un match de Coupe d'Europe. Nous avons beaucoup de respect pour Chelsea, mais nous allons faire un grand match", a ensuite rappelé Roberto Carlos, avant de revenir sur la Super League, et l'éventuelle exclusion du Real Madrid des prochaines compétitions européennes.

"Ce que nous faisons, c'est jouer au football, être un club de référence dans le monde. Nous ne nous impliquons pas dans les problèmes extérieurs, notre affaire c’est le football", a confié le Brésilien. Entre ce projet avorté et les points perdus face au Betis Séville, c'est une sale semaine pour le Real Madrid qui vient de s'écouler.