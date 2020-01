Real Madrid, Zidane : "Je ne pense pas que Bale puisse partir maintenant"

L'international gallois est annoncé avec insistance vers Tottenham en ce dernier jour de mercatique, mais le Français ne compte pas le perdre.

Le feuilleton Gareth Bale est relancé du côté du . Privé d'Harry Kane pour plusieurs semaines, serait sur les traces de l'international gallois selon The Times. Les Spurs souhaiteraient faire revenir Gareth Bale à Londres alors que le mercato hivernal ferme ses portes ce vendredi soir. Reste à savoir si le Real Madrid, désireux de se séparer du Gallois l'été dernier, acceptera de le perdre sans avoir le temps de le remplacer.

En conférence de presse, Zinedine Zidane a réfuté l'idée de voir le Gallois partir d'ici ce vendredi soir : "Gareth Bale est avec nous et je vais compter sur lui. Je n'envisage pas cette possibilité de le perdre cet hiver. Bale jouera-t-il demain face à l'Atletico Madrid ? Je ne vais pas vous dire qui jouera ou non demain. Les joueurs doivent être préparés. Et tout le monde est préparé. Ensuite, après l'entraînement, nous verrons qui sera convoqué".

Zidane défend Simeone

Nous avons 25 joueurs et ils vont tous très bien. Ensuite, je dois choisir. Je pense que la bonne chose à propos de notre équipe est la suivante: ils sont tous impliqués, quand c'est leur tour de jouer un jeu, ils essaient de bien le faire et de tout donner et c'est la chose la plus importante pour moi. Ensuite, lorsque vous aurez 25 joueurs et que vous devez faire une liste de 18, certains seront mis de côté. Et c'est la complication d'un entraîneur et cela ne changera pas. La seule chose est que les joueurs sont tous concentrés et préparés", a ajouté le technicien français.

L'entraîneur du Real Madrid espère que les supporters présents à Santiago Bernabeu joueront leur rôle de douzième homme lors du derby madrilène : "Comme toujours. C'est spécial car c'est un derby mais nos fans et nous aimons jouer au Bernabéu. Et ils essaient toujours de nous soutenir, dans tous les matchs. Ce que nous voulons, c'est que nos supporters soient derrière nous et c'est ce qui va se produire face à l'Atletico Madrid".

Zinedine Zidane a pris la défense de son homologue, Diego Simeone, critiqué et qui connaît une saison un peu plus compliquée qu'à l'habitude avec l'Atletico Madrid : "Je sais ce qu'est Diego Simeone en tant qu'entraîneur : c'est l'un des meilleurs. Il a dit que Pep Guadiola était le meilleur et je pense que Diego Simeone est aussi l'un des meilleurs. Rien ne change ce que je pense de lui, nous connaissons tous la situation de coach".