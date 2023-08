Real Madrid : Très mauvaise nouvelle pour Vinicius après sa blessure

Coup dur pour le Real Madrid et Vinicius Junior après la blessure du Brésilien face au Celta Vigo lors de la troisième journée de Liga.

Blessé sur le terrain de Celta Vigo, vendredi lors du match de la troisième journée de Liga remporté par les Madrilènes (0-1) grâce à un but de Jude Bellingham, Vinicius Junior ne retrouverait pas les rectangles verts de sitôt.

Vinicius va manquer plusieurs matchs

Blessé lors de ce match contre Vigo, Vinicius Junior a dû quitter le terrain dès la 18e minute de jeu. Alors que son entraîneur rassurait en conférence de presse après la rencontre pour un probable retour plus tôt, ce ne sera malheureusement pas le cas. "Il ne jouera pas le prochain match contre Getafe mais sa blessure ne semble pas très grave, je l’ai sorti par précaution", a déclaré Carlo Ancelotti aux journalistes après le match.

Mais le Brésilien ne rejouera si vite. Selon les informations de AS, Vinicius Junior souffrirait d’une déchirure aux ischio-jambiers de la jambe droite. Une blessure qui pourrait l’éloigner des terrains plusieurs semaines. A en croire le média madrilène, avec cette douleur à l'arrière de la cuisse droite, l’ailier gauche brésilien serait absent pendant quatre à cinq semaines. En effet, Vinicius est d’ores et déjà absent contre Getafe et n'irait pas non plus à la trêve avec le Brésil en septembre. Il manquerait également le choc face à la Real Sociedad, et est incertain pour le derby contre l’Atlético Madrid, le 24 septembre prochain.

Il faut préciser que c’est la première grosse blessure pour Vinicius Junior, qui a rejoint le Real Madrid en 2018. Ceci après la rupture des ligaments de l'articulation tibio-fibulaire, contre l'Ajax, en 2019. Le joueur va passer une IRM pour savoir ce qu'il a souffert à Vigo.