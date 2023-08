Victorieux vendredi sur la pelouse du Celta Vigo (0-1), le Real Madrid doit faire face à une nouvelle situation préjudiciable.

En ouverture de la troisième journée de Liga, le Real Madrid se déplaçait vendredi sur la pelouse du Celta Vigo. Au terme d'un duel ardu et âpre, les Merengues ont réussi à assurer l'essentiel grâce à un but dans les dernières minutes de Jude Bellingham (0-1) qui inscrit au passage son 4ème but de la saison. Recrue phare de l’été, le jeune milieu de terrain de 20 ans n’a pas mis du temps à s’adapter à son nouveau club. Il porte sur ses épaules la formation madrilène.

Si l'international anglais brille de mille feux en ce début de saison, les pions offensifs de Carlo Ancelotti à savoir Rodrygo et Vinicius éprouvent du mal à se mettre à leur réel niveau en ce début de saison. Alors que le premier a raté un penalty peu avant l'ouverture du score de Bellingham, le second a été contraint de sortir sur blessure dans cette rencontre face au Celta Vigo. Une très mauvaise nouvelle pour Carlo Ancelotti, déjà privé de plusieurs joueurs pour cause de blessures.

Vinicius indisponible pour plusieurs semaines ?

C'est l'hécatombe au Real Madrid. Après avoir perdu Militao et Ferland Mendy blessés, le club de la capitale sera privé de son joyau rutilant Vinicius. Sorti sur blessure à la 18e minute vendredi contre le Celta Vigo, l'international brésilien rejoint l'infirmerie du club. Alors que le club n'a pas encore communiqué sur la durée d'indisponibilité du joueur, des informations de couloirs ne rassurent pas sur l'état de la blessure de Vinicius.

Selon le journaliste de DAZN, Sergio Quirante, le Brésilien pourrait éventuellement souffrir d'une grosse blessure. Le journaliste estime que sa durée d'indisponibilité pourrait être très longue. Une situation qui pourrait pousser Florentino Perez à passer à une offensive dans les derniers jours du mercato pour recruter Kylian Mbappé.