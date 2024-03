Real Madrid, les propos choquants de Toni Kroos sur Mbappé

Le milieu de terrain du Real Madrid, Toni Kroos, a réagi à la probable arrivée de Kylian Mbappé au club madrilène.

Cela ne fait plus l’ombre d’aucun doute, Kylian Mbappé ne sera plus parisien la saison prochaine. Le joueur a d’ores et déjà informé le PSG et ses coéquipiers il y a un peu plus d’u, mois qu’il n’allait poursuivre son aventure au-delà de cette saison. Ainsi la destination la plus probable du Bondynois demeure le Real Madrid comme depuis de nombreuses années. Dans la capitale espagnole, l’on attend la venue de l’international français avec impatience et les joueurs ne se privent plus d’opiner sur la question. Cette fois-ci, c’est le milieu de terrain allemand, Toni Kroos, qui s’est prononcé sur l’avenir du Tricolore.

Kylian Mbappé maintient le suspens sur son avenir

Même si le PSG essaie de mettre la pression au joueur avec la gestion de Luis Enrique, Kylian Mbappé ne devrait pas revenir sur son choix. Sauf grand rebondissement comme à l’été 2022, l’ancien attaquant de Monaco devrait rejoindre le Real Madrid l’été prochain. Mais en attendant que les choses deviennent officielles, Mbappé essaie de brouiller les pistes ces derniers jours. Après la défaite des Bleus face à l’Allemagne samedi, le Tricolore a laissé entendre qu’il avait déjà fait son choix mais n’a laissé aucun indice sur sa future destination.

« Je pense que les gens seront au courant. J'arriverai à l'Euro l'esprit tranquille. J'ai déjà l'esprit tranquille. L'esprit des gens sera tranquille. Ce n'est déjà plus un sujet au club. Personne ne m'en parle. Y'a pas de souci avec ça. J'irai à l'Euro avec l'esprit tranquille et la certitude de vouloir faire de grandes choses », a-t-il déclaré au micro de Téléfoot.

La réponse cinglante de Toni Kroos sur Mbappé

Pourtant à Madrid, tout le monde y compris les joueurs, s’attellent à évoquer l’avenir du Bondynois. Adversaire de Kylian Mbappé samedi soir, Toni Kroos, lui a d’abord sorti une réponse cinglante sur le joueur du PSG lorsqu’il a été interrogé sur son avenir.

« L’avenir de Mbappé ? S’il ne le sait pas, comment puis-je le savoir ? », a lâché l’Allemand avant d’ouvrir la porte à une arrivée du capitaine de l’Equipe de France. « Nous voulons les meilleurs joueurs à Madrid et il en fait certainement partie. L’important, c’est de gagner. Ce serait bien pour Madrid, mais je pense que nous avons déjà une bonne équipe », a-t-il confié au micro de TVE.