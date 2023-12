Le Real Madrid se prend un vent violent au mercato

Une option se ferme déjà pour le Real en ce mois de janvier.

Au cours des deux dernières semaines, les spéculations ont considérablement augmenté en ce qui concerne les plans du Real Madrid pour la fenêtre de transfert d'hiver. La blessure de David Alaba, qui a mis fin à la saison, a laissé Carlo Ancelotti à court d'options en défense centrale, et l'on s'attend à ce qu'au moins un joueur arrive pour pallier ce manque.

On ne sait pas encore qui le Real Madrid tentera de recruter, mais il y a un joueur qu'il ne pourra pas recruter, c'est Antonio Silva. Le joueur de 20 ans figure sur la liste des candidats depuis un certain temps déjà, mais Roger Schmidt, le directeur de Benfica, a jeté un froid sur les chances de conclure un accord en janvier, selon Diario AS.

"Nous ne laisserons pas partir Antonio Silva. Nous sommes à la moitié de la saison et nous avons de grands objectifs avec Benfica".

Silva est susceptible d'être l'une des options envisagées par le Real Madrid en tant que défenseur central à long terme, mais pour l'instant au moins, il ne se rendra pas dans la capitale espagnole. Cela pourrait changer dans les années à venir.