Mercato : L’étonnante cible du Real Madrid pour remplacer David Alaba

Après la blessure de David Alaba, le Real Madrid se lance sur une cible surprise pour remplacer l’Autrichien cet hiver.

Gros coup dur pour la Maison Blanche. En plus d’Eder Militao, qui s’est blessé depuis août dernier, le Real Madrid a perdu, dimanche soir, David Alaba sur blessure. En effet, le club vice-champion d’Espagne a déjà identifié quelques profils pour compenser le vide laissé par l’ancien du Bayern Munich.

Tchouameni vers une reconversion en attendant ?

Le Real Madrid a battu la Villarreal (4-1) au Santiago Bernabéu, dimanche, pour le compte de la 17e journée du championnat d’Espagne. Au cours de cette rencontre, David Alaba s’était écroulé au sol après une blessure au genou gauche en première période. Après ce match, l’entraîneur Carlo Ancelotti a confié que Aurélien Tchouaméni sera en train d’assurer le rôle d’Alaba en attendant le retour de ce dernier ou l’arrivée d’une nouvelle recrue à ce poste.

« Il (Tchouameni, Ndlr) est notre premier choix. Même si nous ne voulons pas qu'il joue comme ça, il s'agit d'un moment d'urgence, il peut le faire », a indiqué Carlo Ancelotti interrogé sur la possibilité après la blessure de l’ancien du Bayern Muniche. Par ailleurs, le technicien italien n’est pas fermé à l’idée d’un recrutement à ce poste lors du mercato hivernal, qui ouvre ses portes dans un peu moins de deux semaines.

Plusieurs joueurs identifiés dans l’immédiat

A en croire les informations du média ibérique AS, plusieurs profils sont étudiés pour prendre la relève de Eder Militao et David Alaba, qui ne retrouveront pas les rectangles verts aussi vite. Pour ce faire, le club vice-champion d’Espagne se tourne vers l’Italie et le Portugal pour identifier des jeunes qu’il juge capables de combler le vide laissé par le Brésilien et l’Autrichien.

A ce poste, le Real Madrid a ciblé deux jeunes joueurs. Selon le média espagnol, la Maison Blanche a coché les noms du jeune défenseur de l'Atalanta Bergame, Giorgio Scalvini (20 ans), ou du défenseur du Sporting Lisbonne, Gonçalo Inacio (22 ans), ou encore de la nouvelle perle de 20 ans du SL Benfica, Antonio Silva.

Getty

Le Real Madrid pense se focaliser sur le joueur du Sporting Lisbonne, Gonçalo Inacio, puisque non seulement mesurant 1,85 mètres, il est aussi un gaucher, exactement le profil préféré car les tombés Militao et Alaba sont également gauchers. Quant à lui, le phénotype footballistique d'Antonio Silva est similaire avec ce que recherchent les Madrilènes, mais avec quelques nuances.