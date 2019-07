Real Madrid - Le départ de Gareth Bale finalement annulé !

Alors que tout semblait indiquer que Gareth Bale allait s'engager en Chine, le transfert aurait été annulé à la dernière minute, selon la BBC.

Plus tôt ce dimanche, l'information évoquant que le , fort du départ imminent de Gareth Bale vers la Chine, s'apprêtait à lancer les grandes manoeuvres pour enrôler Paul Pogba, avait été largement relayée. Pour rappel, une somme de l'ordre de 166 millions d'euros était notamment évoquée pour le joueur de , la Maison Blanche s'apprêtant à se séparer de l'un de ses plus gros salaires...

Sauf que quelques instants plus tard, voici qu'une nouvelle information vient de faire l'effet d'une bombe dans le dossier. Et pour cause, selon le très sérieux média anglais BBC Sport ce dimanche après-midi, le transfert du Gallois vers la serait tombé à l'eau.

Le feuilleton Gareth Bale parti pour durer ?

Le Real Madrid aurait effectivement annulé le départ de son numéro 11, et le Gallois devrait donc rester du côté de la capitale espagnole, comme l'affirme en toute confiance le média britannique, pas vraiment du genre à se tenter à la publication d'informations hasardeuses.

L'article continue ci-dessous

​

Un revirement de situation totalement inattendu, qui vient contredire les informations plus tôt ce dimanche mais peut-être aussi contrecarer significativement les plans de la Maison Blanche, balayée 7 buts à 3 par le rival de l'Atlético de Madrid dans la nuit de vendredi à samedi.

Néanmoins, reste à savoir si le transfert de Gareth Bale est totalement annulé, ou si l'ancien des Spurs s'apprête finalement à prendre la direction d'une autre équipe... La BBC semble savoir que son avenir s'écrit bel et bien du côté de Madrid, tandis que le Telegraaf ajoute que c'est le président du club en la personne de Florentino Pérez qui a bloqué le transfert, estimant que l'ailier est un joueur trop précieux pour être laissé au rabais. Une chose est sûre, depuis de longs mois, la situation du Gallois dans la capitale espagnole prend des tournures de feuilleton.