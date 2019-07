Mercato - Bale en partance, le Real Madrid va frapper fort pour Pogba

Le départ imminent de Gareth Bale vers la Chine devrait pousser le Real Madrid a lancer les grandes manoeuvres pour recruter le Français Paul Pogba.

"Nous avons un plan avec le club et nous verrons ce qui se passera (...) Vous savez beaucoup de choses, mais nous verrons. Beaucoup de choses peuvent arriver", avait déclaré Zinédine Zidane en conférence de presse, au sujet d'une potentielle arrivée de Paul Pogba au , le 20 juillet dernier. Et une semaine plus tard, il semblerait que le plan en question évoqué par l'entraîneur tricolore soit en passe d'être activé.

En effet, ce dimanche, les médias espagnols et anglais s'accordent à dire que le dossier envoyant le milieu de terrain de vers la Maison Blanche serait en passe de connaître un nouveau coup d'accélérateur. Le média britannique The Mirror croit même savoir qu'une offre de 166 millions d'euros pourrait arriver sur la table des dirigeants des Red Devils afin d'enrôler le grand artisan du titre des Bleus en l'été dernier.

Le départ de Gareth Bale au coeur de toutes les attentions

L'information précise que, comme évoqué depuis le début de l'été, le départ imminent de Gareth Bale ferait office d'élément déclencheur dans ce dossier particulièrement onéreux. Attendu en Chine d'un jour à l'autre, le Gallois et son salaire XXL libèrerait une marge financière importante en quittant le club qui l'avait enrôlé à , en . Suffisant pour lancer les grandes manoeuvres et attirer Paul Pogba ?

​

Il semblerait que oui. Néanmoins, si l'opération venait à se concrétiser, il faudrait que celle-ci le soit dans les plus brefs délais, le mercato anglais fermant ses portes début août. De ce fait, Manchester United n'aurait aucun intérêt à laisser filer son milieu de terrain sans avoir le temps de le remplacer, d'autant qu'avec une somme à trois chiffres, les Red Devils auraient largement de quoi frapper fort à leur tour.