Mercato - Real Madrid : Gareth Bale va bien prendre la direction de la Chine

D'après Marca, l'attaquant gallois devrait s'engager sous peu avec le Jiangsu Suning. Son salaire pourrait être de 22 millions d'euros par an.

L'un des feuilletons de ce mercato estival est proche de se terminer. Selon Marca, le départ de Gareth Bale en est imminent. L'attaquant gallois devrait bien quitter le , qu'il avait rejoint en 2013 et s'engager avec le Jiangsu Suning. D'après le quotidien espagnol, il ne resterait que des détails à régler entre les deux clubs.

Un salaire annuel de 22 millions d'euros ?

L'ancien joueur de avait encore trois ans de contrat avec les Merengue. Il devrait toucher 22 millions d'euros de salaire par an en Chine. Son nom a été un temps cité du côté du pour un échange avec Neymar, mais cette opération était trop complexe pour toutes les parties.

En froid avec son entraîneur, Zinédine Zidane, Gareth Bale avait marqué en match de préparation cette semaine contre , lors de l'International Champions Cup. Même si Marco Asensio s'est gravement blessé (rupture des ligaments croisés), l'avenir du Gallois n'était plus à Madrid.

L'article continue ci-dessous

"Je vais essayer d'être très clair avec cela, avec Gareth, a indiqué récemment Zidane. Tout d’abord, je n’ai manqué de respect à personne, et encore moins à un joueur, car j’ai toujours dit la même chose. Les joueurs sont la chose la plus importante et chaque fois qu’il y'a un joueur ici, je suis toujours de son côté."

En six saisons avec le Real Madrid, l'international gallois a remporté une et surtout quatre Ligues des champions, où il a été décisif à plusieurs reprises, notamment en finale. La saison dernière, il avait disputé 42 rencontres toutes compétitions confondues pour 14 buts inscrits.

Au Jiangsu Suning, il devrait notamment retrouver Joao Miranda, le défenseur central brésilien de 34 ans qui vient de résilier son contrat avec l' pour rejoindre le club entraîné par le roumain Cosmin Olaroiu.