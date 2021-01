Real Madrid - La retraite avant 35 ans ? Hazard sème le doute

Hazard a avoué à la RTBF qu’il pourrait mettre fin à sa carrière prématurément à cause de ses blessures à répétition.

Joyeux anniversaire avec un jour de retard, Eden Hazard ! Jeudi, l’ailier du a fêté ses 30 ans. Lui qui ne compte que… 30 matchs joués sous les couleurs du club de la capitale espagnole depuis son arrivée en 2019.

43 matchs manqués depuis son arrivée

Car depuis son transfert en provenance de , Hazard a effectivement passé davantage de temps à l’infirmerie que sur le terrain, lui qui a manqué 43 rencontres au total selon les chiffres de Transfermarkt.

L'article continue ci-dessous

La faute à sa cheville, abimée par Thomas Meunier un soir de Real-PSG, et à d’autres blessures. À tel point que le Belge ne demande qu’une seule chose pour son anniversaire : être un peu épargné.

Plus d'équipes

"Ce qu’on peut me souhaiter ? Que ça aille mieux au niveau des blessures déjà. Car les gens, et moi le premier, attendent que je joue un peu plus, et que je joue bien. Et plus généralement… la santé, et que tout redevienne normal petit à petit avec ce virus qui commence à peser sur pas mal de gens" , a-t-il confié à la RTBF .

"Si les blessures s’accumulent, je n’irai pas jusque 35 ans"

Et si les blessures ne cessent pas, Hazard y réfléchira à deux fois avant d’étirer sa carrière après son contrat madrilène, lequel prendra fin en 2024.

"Jouer jusqu’à 35 ans ? Je sais pas. J’y pense parfois mais à la fin de mon contrat, j’aurai 33 ans et demi. On verra si le corps me laissera tranquille. Si les blessures s’accumulent, je n’irai pas jusque 35 ans. Il faut du plaisir car plus tu prends de l’âge, plus il faut du plaisir non ? C'est ça qu'il me faut. Je serai toujours dans le foot mais peut-être pas professionnel (rires)…" , a-t-il conclu, réaliste.