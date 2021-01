Eden Hazard rêve du pied gauche de Messi

Eden Hazard a célébré son 30e anniversaire le 7 janvier et, lorsqu'on lui demande ce qu'il aimerait en cadeau, il a évoqué ses joueurs préférés.

L'attaquant du a noté qu'il demanderait le pied gauche de Lionel Messi, le désir de gagner de Cristiano Ronaldo et la classe de Zinedine Zidane.

"Son pied gauche", a déclaré Hazard à la RTBF lorsqu'on lui a demandé quelle partie du corps de Messi il aimerait comme cadeau d'anniversaire.

"Sa soif de gagner des trophées et son désir de toujours marquer", a déclaré le Belge ce qu'il aimerait obtenir de Cristiano.

Et interrogé sur Zidane, son entraîneur au Real Madrid, Hazard était clair. «Sa classe», répondit-il.

«Même si j'ai de la classe, non ? Mais lui, il en a plus". Cela faisait partie d'une interview dans laquelle Hazard a répondu à 30 questions rapides, dont une sur le sujet de la VAR, quelque chose que l'ancienne star de éliminerait du jeu.

"Cela enlève tellement de plaisir au football, tellement d'émotions", a-t-il déclaré. "On marque et puis on se demande ce qui va se passer. Eh bien, ça a corrigé beaucoup d'erreurs, mais l'injustice est aussi la beauté du football. Sans aucun doute, ciao à VAR!"

S'il y avait un joueur avec lequel Hazard pourrait travailler, étant donné qu'il a déjà évolué avec deux de ses idoles à Zidane et Thierry Henry avec le Real Madrid et la , ce serait Juan Roman Riquelme.

"Si je n'avais pas été près de Zidane et Thierry Henry, je les aurais mentionnés", a-t-il noté. "Mais un joueur que je n'ai jamais rencontré devrait être Riquelme. J'ai vu toutes ses vidéos quand j'étais plus jeune. Oui, j'aimerais le rencontrer sur un terrain ou simplement lui parler. Ce serait génial."

En ce qui concerne le moment où Hazard pourrait décider de raccrocher les crampons, il dit clairement qu'il arrêtera de jouer quand il ne s'amusera plus. Pour rappel, son contrat au Real Madrid prendra fin à l'âge de 33 ans et demi.

«Nous verrons si mon corps me laisse tranquille [après quelques blessures]», a-t-il déclaré. "Si les blessures s'accumulent, je n'atteindrai pas 35 ans. Nous devons nous amuser. Plus vous vieillissez, plus vous avez besoin de vous amuser, non? C'est ce dont j'ai besoin. Je serai toujours dans le football, mais je ne suis peut-être pas un professionnel. "