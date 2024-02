Real Madrid, la réponse étonnante de Kroos à Rudiger

Toni Kroos a répondu à l’appel du pied d’Antonio Rudiger en vue de l’Euro 2024.

Après l’élimination de l’Allemagne en 8es de finale de l’Euro 2020 contre l’Allemagne, Toni Kroos a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. L’ancien joueur du Bayern Munich n’était pas au Mondial 2022 où la Mannschaft a encore été éliminée dès les phases de poules. Mais depuis quelques mois, des voix à l’instar de celle d’Antonio Rudiger, s’élèvent pour réclamer le retour de Toni Kroos en sélection nationale.

Toni Kroos répond à Rudiger pour l’Allemagne

Un peu plus tôt dans la journée, Antonio Rudiger rejoignait la longue liste de ceux qui veulent le retour de Toni Kroos en sélection. L’international allemand a fait part de son envie de revoir son coéquipier au Real Madrid porter à nouveau le maillot de l’Allemagne. Mais ce dernier n’a encore rien décidé. En conférence de presse ce lundi en prélude au match contre Leipzig mardi, Toni Kroos a fait savoir qu’il prendra une décision quand il se sentira prêt.

« Je dois décider et réfléchir beaucoup à mon avenir. Je n'ai rien décidé. Tout dépend de mes projets. J'apprécie le moment, j'ai besoin de plus de temps pour décider et choisir la meilleure chose. Il est possible de prendre la décision un peu plus tôt. Je le ferai quand je me sentirai prêt et que ce sera clair. Je ne suis pas inquiet. Je suis tellement heureux que je ne m'inquiète pas. Je vous dis toujours la vérité. Je ne sais pas ce que je vais faire. J'y pense. On peut dire que je suis très heureux que les gens veuillent que je continue à jouer. C'est mieux que de me dire d'arrêter. Je n'ai pas pris de décision. J'ai toujours dit que 32 ans était l'âge de la retraite. Je suis surpris par ma motivation. J'ai commencé à 17 ans au Bayern Munich et je pensais que j'aurais arrêté à 32 ans. Mais maintenant, je veux toujours jouer, gagner, je suis plus motivé », a déclaré le milieu de terrain du Real Madrid.

Kroos ne pense pas à son avenir avec le Real Madrid

Outre son avenir avec l’Allemagne, l’avenir de Toni Kroos est également dans le fou. En fin de contrat l’été prochain, l’Allemand ne pense pas encore à la suite lui qui dispose encore de beaucoup de crédits auprès du Real Madrid. « Mon avenir ? Je ne sais pas, j'y pense encore. Mon secret ? Je suis motivé, c'est le plus important. Je veux toujours tout gagner. Je prends beaucoup soin de mon corps, donc je peux jouer tous les trois jours. Meilleure saison de ma carrière ? Ce n'est pas facile à dire, j'ai connu de nombreuses saisons bonnes et réussies. Je suis heureux de pouvoir encore concourir à ce niveau. Luka Modrić ? Deux cas différents, deux personnes différentes. Nous avons des idées différentes. Il décidera, je ne sais pas ce que lui et le club décideront » a déclaré Toni Kroos.